Українські дрони паралізували роботу НПЗ, у росії паливний колапс - АР

У багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована. Водії стоять у кілометрових чергах, а влада вводить нормування видачі палива для громадян. Про це йдеться у матеріалі АР, пише УНН.

Деталі

Впродовж останніх кількох тижнів українські безпілотники атакували ключові точки нафтової інфраструктури росії, а також кілька найбільших нафтопереробних заводів. Це призвело до відчутного дефіциту палива та збільшення цін на нього.

До прикладу, у приморському краї ціни на бензин злетіли до 78 рублів за літр. Водії намагаються перепродавати пальне і запасатися ним, однак влада вводить певні обмеження. Також найбільше від дефіциту на бензин страждають курильські райони та незаконно анексований росією Крим, де пальне видають лише за купонами або спеціальними картками.

Минулого тижня на санкт-петербурзькій міжнародній товарній біржі ціни на бензин А-95 піднялися на 50% вище січневого рівня, що стало історичним максимумом. Однак влада не спішить визнавати те, що українські дрони завдають значних збитків паливній та нафтовій інфраструктурі росії. В основному дефіцит бензину та підвищення цін на паливо пояснюють тим, що фермери в цей період року збирають урожай, а також тим, що росіяни масово вирушають у відпустки.

росія не вперше стикається з підвищенням цін на бензин. Але цьогорічний дефіцит посилився атаками України на нафтопереробні заводи під час війни, що триває вже 3,5 роки. Масштабніші, більш концентровані атаки завдають більшої шкоди та перешкоджають виробництву, і все це приурочене до пікового попиту.

Україна й раніше атакувала енергетичну інфраструктуру рф, але нещодавні удари були успішнішими, оскільки більше дронів було спрямовано на більш концентровану групу об'єктів.

Українці атакують дугу нафтопереробних заводів, починаючи від рязані, що на південь від москви, аж до волгограда. Саме через цей регіон люди проїжджають на автомобілях дорогою до курортів на Чорному морі. Це регіон, де відбувається більшість операцій зі збирання врожаю. І це також досить густонаселений регіон - сказав Associated Press Сергій Вакуленко, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія Євразія.

Попри те що атаки не призвели до повного знищення заводів, вони завдали суттєвих пошкоджень. Експерти пояснюють, що більшість нафтопереробних об’єктів від початку проєктувалися з високим рівнем стійкості до пожеж і вибухів, тому їхня інфраструктура залишається працездатною навіть після ударів. Однак масштаби руйнувань достатні, аби уповільнити виробничі процеси.

Про це свідчить і статистика: за даними аналітика енергетичних ринків компанії Energy Intelligence Гері Піча, споживання сирої нафти для переробки в бензин, дизель та інші продукти скоротилося приблизно на 200–250 тисяч барелів на добу. Це означає, що навіть без повної зупинки заводів ефективність їхньої роботи суттєво знизилася, а наслідки для російської економіки стають дедалі відчутнішими.

Цього якраз достатньо, щоб їхня бензинова промисловість відчула певний біль, особливо в літні місяці з високим споживанням - сказав Піч агентству AP.

Піч також заявив, що хоча війна та удари українських БПЛА значною мірою вплинули на ринок палив в росії, дефіцит не став критичним і він обмежений лише певними регіонами. Наприклад, у москві громадяни не відчувають нестачі бензину, а на заправках не утворюються кілометрові черги.

Однак, росія не перебуває під загрозою негайної зупинки - навіть у більш вразливих регіонах, кажуть експерти. Хоча приватні водії можуть відчувати певні труднощі на заправках, більшість автобусів і вантажівок працюють на дизельному паливі, якого в росії є надлишок.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що українські атаки на російські НПЗ порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей рф, спричинивши дефіцит бензину. Удари по об'єктах у Новошахтинську, Усть-Лузі та трубопроводу "Дружба" є відповіддю на агресію рф.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у ростовській області. Також було уражено склад БпЛА, логістичний хаб у Донецьку та нафтобазу у воронезькій області.