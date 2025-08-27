Украинские дроны парализовали работу НПЗ, в россии топливный коллапс - АР

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 5058 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 11287 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 16213 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 87785 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 60028 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 129762 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 146870 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148499 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58439 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153855 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
43%
751мм
Популярные новости
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 16140 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20 • 16337 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине03:18 • 14170 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54 • 10346 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24 • 6626 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 11287 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 52152 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 50026 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 129762 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148499 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Александр Стабб
Виталий Коваль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумская область
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 2870 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 15481 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 66023 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 117048 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 139034 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
Доллар США
Евро

Украинские дроны парализовали работу НПЗ, в россии топливный коллапс - АР

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Во многих российских городах и регионах наблюдается дефицит топлива после ударов украинских дронов по НПЗ. Власти вводят нормирование выдачи топлива, цены растут, а водители стоят в километровых очередях.

Украинские дроны парализовали работу НПЗ, в россии топливный коллапс - АР

Во многих российских городах и регионах после ударов украинских дронов на заправках наблюдается дефицит топлива, а основные НПЗ перестают работать, их работа практически парализована. Водители стоят в километровых очередях, а власти вводят нормирование выдачи топлива для граждан. Об этом говорится в материале АР, пишет УНН.

Детали

В течение последних нескольких недель украинские беспилотники атаковали ключевые точки нефтяной инфраструктуры россии, а также несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Это привело к ощутимому дефициту топлива и увеличению цен на него.

К примеру, в приморском крае цены на бензин взлетели до 78 рублей за литр. Водители пытаются перепродавать горючее и запасаться им, однако власти вводят определенные ограничения. Также больше всего от дефицита бензина страдают курильские районы и незаконно аннексированный россией Крым, где горючее выдают только по купонам или специальным карточкам.

На прошлой неделе на санкт-петербургской международной товарной бирже цены на бензин А-95 поднялись на 50% выше январского уровня, что стало историческим максимумом. Однако власти не спешат признавать то, что украинские дроны наносят значительный ущерб топливной и нефтяной инфраструктуре россии. В основном дефицит бензина и повышение цен на топливо объясняют тем, что фермеры в этот период года собирают урожай, а также тем, что россияне массово отправляются в отпуска.

россия не впервые сталкивается с повышением цен на бензин. Но нынешний дефицит усилился атаками Украины на нефтеперерабатывающие заводы во время войны, которая длится уже 3,5 года. Более масштабные, более концентрированные атаки наносят больший ущерб и препятствуют производству, и все это приурочено к пиковому спросу.

Украина и раньше атаковала энергетическую инфраструктуру рф, но недавние удары были успешнее, поскольку больше дронов было направлено на более концентрированную группу объектов.

Украинцы атакуют дугу нефтеперерабатывающих заводов, начиная от рязани, что к югу от москвы, вплоть до волгограда. Именно через этот регион люди проезжают на автомобилях по дороге к курортам на Черном море. Это регион, где происходит большинство операций по сбору урожая. И это также довольно густонаселенный регион

- сказал Associated Press Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Центра Карнеги россия Евразия.

Несмотря на то, что атаки не привели к полному уничтожению заводов, они нанесли существенные повреждения. Эксперты объясняют, что большинство нефтеперерабатывающих объектов изначально проектировались с высоким уровнем устойчивости к пожарам и взрывам, поэтому их инфраструктура остается работоспособной даже после ударов. Однако масштабы разрушений достаточны, чтобы замедлить производственные процессы.

Об этом свидетельствует и статистика: по данным аналитика энергетических рынков компании Energy Intelligence Гэри Пича, потребление сырой нефти для переработки в бензин, дизель и другие продукты сократилось примерно на 200–250 тысяч баррелей в сутки. Это означает, что даже без полной остановки заводов эффективность их работы существенно снизилась, а последствия для российской экономики становятся все более ощутимыми.

Этого как раз достаточно, чтобы их бензиновая промышленность почувствовала определенную боль, особенно в летние месяцы с высоким потреблением

- сказал Пич агентству AP.

Пич также заявил, что хотя война и удары украинских БПЛА в значительной степени повлияли на рынок топлив в россии, дефицит не стал критическим и он ограничен лишь определенными регионами. Например, в москве граждане не испытывают нехватки бензина, а на заправках не образуются километровые очереди.

Однако, россия не находится под угрозой немедленной остановки - даже в более уязвимых регионах, говорят эксперты. Хотя частные водители могут испытывать определенные трудности на заправках, большинство автобусов и грузовиков работают на дизельном топливе, которого в россии есть избыток.

Напомним

Ранее сообщалось, что украинские атаки на российские НПЗ нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей рф, вызвав дефицит бензина. Удары по объектам в новошахтинске, усть-луге и трубопроводу "Дружба" являются ответом на агрессию рф.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение новошахтинского завода нефтепродуктов в ростовской области. Также был поражен склад БПЛА, логистический хаб в Донецке и нефтебаза в воронежской области.

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Нефть
Ассошиэйтед Пресс
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Всемирный банк
Всемирная организация здравоохранения
НАТО
Организация Объединенных Наций
Вооруженные силы Украины
Черное море
Крым
Украина
Донецк
Беспилотный летательный аппарат