Украинские дроны парализовали работу НПЗ, в россии топливный коллапс - АР

Во многих российских городах и регионах после ударов украинских дронов на заправках наблюдается дефицит топлива, а основные НПЗ перестают работать, их работа практически парализована. Водители стоят в километровых очередях, а власти вводят нормирование выдачи топлива для граждан. Об этом говорится в материале АР, пишет УНН.

Детали

В течение последних нескольких недель украинские беспилотники атаковали ключевые точки нефтяной инфраструктуры россии, а также несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Это привело к ощутимому дефициту топлива и увеличению цен на него.

К примеру, в приморском крае цены на бензин взлетели до 78 рублей за литр. Водители пытаются перепродавать горючее и запасаться им, однако власти вводят определенные ограничения. Также больше всего от дефицита бензина страдают курильские районы и незаконно аннексированный россией Крым, где горючее выдают только по купонам или специальным карточкам.

На прошлой неделе на санкт-петербургской международной товарной бирже цены на бензин А-95 поднялись на 50% выше январского уровня, что стало историческим максимумом. Однако власти не спешат признавать то, что украинские дроны наносят значительный ущерб топливной и нефтяной инфраструктуре россии. В основном дефицит бензина и повышение цен на топливо объясняют тем, что фермеры в этот период года собирают урожай, а также тем, что россияне массово отправляются в отпуска.

россия не впервые сталкивается с повышением цен на бензин. Но нынешний дефицит усилился атаками Украины на нефтеперерабатывающие заводы во время войны, которая длится уже 3,5 года. Более масштабные, более концентрированные атаки наносят больший ущерб и препятствуют производству, и все это приурочено к пиковому спросу.

Украина и раньше атаковала энергетическую инфраструктуру рф, но недавние удары были успешнее, поскольку больше дронов было направлено на более концентрированную группу объектов.

Украинцы атакуют дугу нефтеперерабатывающих заводов, начиная от рязани, что к югу от москвы, вплоть до волгограда. Именно через этот регион люди проезжают на автомобилях по дороге к курортам на Черном море. Это регион, где происходит большинство операций по сбору урожая. И это также довольно густонаселенный регион - сказал Associated Press Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Центра Карнеги россия Евразия.

Несмотря на то, что атаки не привели к полному уничтожению заводов, они нанесли существенные повреждения. Эксперты объясняют, что большинство нефтеперерабатывающих объектов изначально проектировались с высоким уровнем устойчивости к пожарам и взрывам, поэтому их инфраструктура остается работоспособной даже после ударов. Однако масштабы разрушений достаточны, чтобы замедлить производственные процессы.

Об этом свидетельствует и статистика: по данным аналитика энергетических рынков компании Energy Intelligence Гэри Пича, потребление сырой нефти для переработки в бензин, дизель и другие продукты сократилось примерно на 200–250 тысяч баррелей в сутки. Это означает, что даже без полной остановки заводов эффективность их работы существенно снизилась, а последствия для российской экономики становятся все более ощутимыми.

Этого как раз достаточно, чтобы их бензиновая промышленность почувствовала определенную боль, особенно в летние месяцы с высоким потреблением - сказал Пич агентству AP.

Пич также заявил, что хотя война и удары украинских БПЛА в значительной степени повлияли на рынок топлив в россии, дефицит не стал критическим и он ограничен лишь определенными регионами. Например, в москве граждане не испытывают нехватки бензина, а на заправках не образуются километровые очереди.

Однако, россия не находится под угрозой немедленной остановки - даже в более уязвимых регионах, говорят эксперты. Хотя частные водители могут испытывать определенные трудности на заправках, большинство автобусов и грузовиков работают на дизельном топливе, которого в россии есть избыток.

Напомним

Ранее сообщалось, что украинские атаки на российские НПЗ нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей рф, вызвав дефицит бензина. Удары по объектам в новошахтинске, усть-луге и трубопроводу "Дружба" являются ответом на агрессию рф.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение новошахтинского завода нефтепродуктов в ростовской области. Также был поражен склад БПЛА, логистический хаб в Донецке и нефтебаза в воронежской области.