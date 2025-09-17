Польша требует от ЕС более быстрого отказа от российской нефти: предлагает остановить импорт до 2026 года – Reuters

В Польше призвали европейские страны прекратить импорт российской нефти уже к 2026 году. В предыдущем плане ЕС планировалось прекратить поставки на два года позже. Инициативу объявил министр энергетики Польши Милош Мотыка, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Я обращаюсь к вам с призывом договориться об общей цели – полном отказе от импорта российской сырой нефти до конца 2026 года - заявил Мотыка в письме к министрам энергетики стран ЕС.

По словам политика, такое решение "усилило бы согласованность действий, установило бы четкий временной горизонт и продемонстрировало бы решимость стать независимыми от поставок, которые создают политические и стратегические риски".

Экспорт российской сырой нефти сократился из-за атак украинских дронов и пошлин президента Трампа - Bloomberg

В Европе уже прогнозируют, что намерены отказаться от нефти РФ раньше, чем планировалось, и уже готовят конкретный план действий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что дискуссия по этому вопросу состоялась после ее разговора с президентом США Дональдом Трампом. Изначально ЕС планировал полностью отказаться от российских энергоносителей до 2028 года.

Несмотря на санкции, в Венгрию и Словакию продолжаются поставки нефтепродуктов через трубопровод "Дружба". Именно эти две страны сохраняют тесные энергетические связи с Москвой. Их сопротивление затрудняет принятие единого решения о полном запрете.

Удар по «Дружбе»: эксперт оценил последствия для экспорта нефти через Балтийский газопровод

Заместитель польского министра Войцех Врохна подчеркнул, что альтернативой российскому газу может стать американский сжиженный природный газ, который поставляется через Польшу.

Американский газ, поступающий на юг через Польшу, может помочь ликвидировать (дефицит – ред.) российского газа - сказал он после встречи с министром энергетики США Крисом Райтом.

В то же время компания Orlen уже начала поставлять американский газ в Украину, чтобы помочь Киеву накопить запасы на зиму. Однако Словакия и в дальнейшем остается зависимой от российских поставок и пока не использует газовые соединения с Польшей для альтернативных маршрутов.

Экспорт российской нефти падает на фоне ударов дронов и пошлин Трампа - Bloomberg