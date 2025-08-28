Удар по «Дружбе»: эксперт оценил последствия для экспорта нефти через Балтийский газопровод

Наибольшим эффектом удара по нефтеперерабатывающему заводу "Дружба" является прекращение или уменьшение экспорта миллионов тонн нефти через Балтийский газопровод. Заявления Венгрии и Словакии, что Украина сама пострадает из-за этих ударов, безосновательны, заявил эксперт по топливному рынку Сергей Куюн во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Одна из веток, южная, нефтеперерабатывающего завода "Дружба" идет по Украине, поэтому говорят больше об Украине. Словакия, Венгрия нервничают. Но на самом деле наибольший эффект от этих ударов – это прекращение или уменьшение экспорта нефти через балтийскую трубопроводную систему. Это другая ветка, которая намного мощнее. Миллионы тонн нефти идут ежемесячно по этой ветке - пояснил Куюн.

Он отметил, что заявления Словакии, будто Украина больше пострадает от ударов по "Дружбе", смешны, поскольку политика словацкого, а вместе с ним и венгерского, правительств вредит в первую очередь их странам.

Орбан "пригрозил" Зеленскому за его высказывания о нефтепроводе "Дружба"

Что касается "Дружбы". Венгры угрожают, словаки намекают, что мы сами пострадаем от этих ударов, потому что к ним придет меньше нефти, они из этой нефти сделают меньше топлива, мы меньше сможем купить. Это смешно и если профессионально разобраться, то не мы пострадаем, а они, если будут реализовывать то, о чем они говорят - пояснил эксперт.

Куюн добавил, что объем топлива, который можно потерять в Словакии, Украина может легко заместить с помощью других партнеров.

Мы можем заместить не 10%, которые приходятся на словаков, а можем быстро купить из других источников до 40% нашего потребления. Нам этот объем заместить ничего не стоит. Будет буквально неделя – и мы уже переориентировались. А смогут ли они найти такого покупателя, как мы? - подчеркнул Куюн.

Дополнение

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за перебоев с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба". Страны требуют гарантий безопасности поставок, ссылаясь на обещания ЕС.

Bloomberg писал, что Украина усилила атаки, направленные на российскую нефтяную инфраструктуру, поразив главную насосную станцию на экспортной трубопроводной сети страны и несколько нефтеперерабатывающих заводов. Это существенно влияет на экспорт российской нефти ее основным экономическим партнерам, в частности Китаю и Индии.