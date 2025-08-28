Удар по «Дружбе»: эксперт оценил последствия для экспорта нефти через Балтийский газопровод

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
11:21 • 6664 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55 • 3056 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
07:27 • 35019 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 64869 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 64842 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 97198 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 71806 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 78896 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 202856 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 91053 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.4м/с
36%
754мм
Популярные новости
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 49716 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto06:40 • 47882 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети07:26 • 15126 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 22656 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 49275 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 118958 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 121125 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 202909 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 183903 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 102538 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Богдан Долинце
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Дарницкий район
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 81068 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 113428 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 116003 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 111848 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 144515 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
Нью-Йорк Таймс

Удар по «Дружбе»: эксперт оценил последствия для экспорта нефти через Балтийский газопровод

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Наибольший эффект от ударов по НПЗ «Дружба» – прекращение или уменьшение экспорта миллионов тонн нефти через балтийскую трубопроводную систему. Заявления Венгрии и Словакии о том, что Украина пострадает, безосновательны.

Удар по «Дружбе»: эксперт оценил последствия для экспорта нефти через Балтийский газопровод

Наибольшим эффектом удара по нефтеперерабатывающему заводу "Дружба" является прекращение или уменьшение экспорта миллионов тонн нефти через Балтийский газопровод. Заявления Венгрии и Словакии, что Украина сама пострадает из-за этих ударов, безосновательны, заявил эксперт по топливному рынку Сергей Куюн во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Одна из веток, южная, нефтеперерабатывающего завода "Дружба" идет по Украине, поэтому говорят больше об Украине. Словакия, Венгрия нервничают. Но на самом деле наибольший эффект от этих ударов – это прекращение или уменьшение экспорта нефти через балтийскую трубопроводную систему. Это другая ветка, которая намного мощнее. Миллионы тонн нефти идут ежемесячно по этой ветке

- пояснил Куюн.

Он отметил, что заявления Словакии, будто Украина больше пострадает от ударов по "Дружбе", смешны, поскольку политика словацкого, а вместе с ним и венгерского, правительств вредит в первую очередь их странам.

Орбан "пригрозил" Зеленскому за его высказывания о нефтепроводе "Дружба"26.08.25, 15:31 • 10020 просмотров

Что касается "Дружбы". Венгры угрожают, словаки намекают, что мы сами пострадаем от этих ударов, потому что к ним придет меньше нефти, они из этой нефти сделают меньше топлива, мы меньше сможем купить. Это смешно и если профессионально разобраться, то не мы пострадаем, а они, если будут реализовывать то, о чем они говорят

- пояснил эксперт.

Куюн добавил, что объем топлива, который можно потерять в Словакии, Украина может легко заместить с помощью других партнеров.

Мы можем заместить не 10%, которые приходятся на словаков, а можем быстро купить из других источников до 40% нашего потребления. Нам этот объем заместить ничего не стоит. Будет буквально неделя – и мы уже переориентировались. А смогут ли они найти такого покупателя, как мы?

- подчеркнул Куюн. 

Дополнение

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за перебоев с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба". Страны требуют гарантий безопасности поставок, ссылаясь на обещания ЕС.

Bloomberg писал, что Украина усилила атаки, направленные на российскую нефтяную инфраструктуру, поразив главную насосную станцию на экспортной трубопроводной сети страны и несколько нефтеперерабатывающих заводов. Это существенно влияет на экспорт российской нефти ее основным экономическим партнерам, в частности Китаю и Индии.

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Индия
Словакия
Китай
Венгрия
Украина