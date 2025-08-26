Орбан "пригрозил" Зеленскому за его высказывания о нефтепроводе "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в новом сообщении в социальных сетях резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского. Венгерский лидер обвинил украинского лидера в "прямой угрозе Будапешту" из-за его высказываний об обстрелах нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает Magyar Nemzet, пишет УНН.

Детали

В своей записи Орбан напомнил, что прошедшие выходные стали насыщенными на политические события. Он затронул несколько внутренних тем, в частности программу поддержки семей "Home Start" и слухи об отставке министра экономического развития Мартона Надя. Однако главным акцентом его обращения стали слова Владимира Зеленского.

В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атак

Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они стреляют по "Трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Это показывает, что венгры приняли правильное решение - заявил Орбан.

Премьер-министр подчеркнул, что в Европейский Союз невозможно попасть путем "шантажа, взрывов и угроз".

Заявления Зеленского бросят длинную тень - подчеркнул он, намекая на возможные последствия для украинско-венгерских отношений.

Аналитики отмечают, что слова Орбана могут стать основой для дальнейшего обострения в отношениях Киева и Будапешта. В то же время в Брюсселе опасаются, что премьер Венгрии использует эту риторику как дополнительный аргумент для блокирования европейских инициатив в поддержку Украины.

Напомним

22 августа в брянской области рф зафиксирована атака неизвестных дронов на нефтепровод "Дружба". Предварительно, повреждения получила нефтеперекачивающая станция в городе унеча.

Президент Зеленский заявил, что Украина всегда стремилась к партнерству с Венгрией. Теперь дальнейшее состояние этих отношений зависит исключительно от самой Венгрии.