Орбан "пригрозив" Зеленському за його висловлювання щодо нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у "прямій погрозі Будапешту" через його висловлювання про обстріли нафтопроводу "Дружба". Орбан заявив, що до ЄС неможливо потрапити шантажем, вибухами та погрозами.

Орбан "пригрозив" Зеленському за його висловлювання щодо нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у новому дописі в соціальних мережах різко відреагував на слова президента України Володимира Зеленського. Угорський лідер звинуватив українського лідера у "прямій погрозі Будапешту" через його висловлювання про обстріли нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє Мagyar Nemzet, пише УНН.

Деталі

У своєму записі Орбан нагадав, що минулі вихідні стали насиченими на політичні події. Він торкнувся кількох внутрішніх тем, зокрема програми підтримки сімей "Home Start" та чуток про відставку міністра економічного розвитку Мартона Надя. Проте головним акцентом його звернення стали слова Володимира Зеленського.

В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і застерігли Україну від повторних атак 20.08.25, 00:28 • 9694 перегляди

Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють по "Трубопроводу "Дружба", бо ми не підтримуємо їхнє членство в ЄС. Це показує, що угорці прийняли правильне рішення

– заявив Орбан.

Прем’єр-міністр наголосив, що до Європейського Союзу неможливо потрапити шляхом "шантажу, вибухів та погроз". 

Заяви Зеленського кинуть довгу тінь

- підкреслив він, натякаючи на можливі наслідки для українсько-угорських відносин.

Аналітики відзначають, що слова Орбана можуть стати підґрунтям для подальшого загострення у відносинах Києва й Будапешта. Водночас у Брюсселі побоюються, що прем’єр Угорщини використає цю риторику як додатковий аргумент для блокування європейських ініціатив на підтримку України.

Нагадаємо

22 серпня у брянській області рф зафіксовано атаку невідомих дронів на нафтопровід "Дружба". Попередньо, пошкоджень зазнала нафтоперекачувальна станція в місті унеча.

Президент Зеленський заявив, що Україна завжди прагнула партнерства з Угорщиною. Тепер подальший стан цих відносин залежить виключно від самої Угорщини.

Степан Гафтко

