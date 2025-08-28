Удар по "Дружбі": експерт оцінив наслідки для експорту нафти через Балтійський газопровід

Найбільшим ефектом удару по нафтопереробному заводу "Дружба" є припинення або зменшення експорту мільйонів тон нафти через Балтійський газопровід. Заяви Угорщини і Словаччини, що Україна сама постраждає через ці удари є безпідставними, заявив експерт з паливного ринку Сергій Куюн під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

Одна з гілок, південна, нафтопереробного заводу "Дружба" іде Україною, то говорять більше про Україну. Словаччина, Угорщина нервують. Але насправді найбільший ефект від цих ударів – це припинення або зменшення експорту нафти через балтійську трубопровідну систему. Це інша гілка, яка є набагато більш потужною. Мільйони тон нафти ідуть щомісяця цією гілкою - пояснив Куюн.

Він зазначив, що заяви Словаччини, ніби Україна більше постраждає від ударів по "Дружбі" є смішними, оскільки політика словацького, а разом з ним і угорського, урядів шкодять в першу чергу їх країнам.

Орбан "пригрозив" Зеленському за його висловлювання щодо нафтопроводу "Дружба"

Що стосується "Дружби". Угорці погрожують, словаки натякають, що ми самі постраждаємо від цих ударів, бо до них прийде менше нафти, вони з цієї нафти зроблять менше пального, ми менше зможемо купити. Це смішно і якщо професійно розібратися, то не ми постраждаємо, а вони, якщо будуть реалізовувати те, про що вони кажуть - пояснив експерт.

Куюн додав, що обсяг пального, який можна втратити у Словаччині, Україна може легко замістити за допомогою інших партнерів.

Ми можемо замістити не 10%, які припадають на словаків, а можемо швидко купити з інших джерел до 40% нашого споживання. Нам цей обсяг замістити нічого не вартує. Буде буквально тиждень – і ми вже переорієнтувалися. А чи зможуть вони знайти такого покупця, як ми? - підкреслив Куюн.

Доповнення

Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії через перебої з постачанням російської нафти трубопроводом "Дружба". Країни вимагають гарантій безпеки поставок, посилаючись на обіцянки ЄС.

Bloomberg писав, що Україна посилила атаки, спрямовані на російську нафтову інфраструктуру, вразивши головну насосну станцію на експортній трубопровідній мережі країни та кілька нафтопереробних заводів. Це суттєво впливає на експорт російської нафти до її основних економічних партнерів, зокрема Китаю та Індії.