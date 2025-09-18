$41.190.02
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
Актуальное
Эстония полностью отказывается от российского газа: запрет будет действовать со следующего года

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Эстония со следующего года полностью прекратит импорт российского природного газа, включая сжиженный, по решению правительства от 18 сентября. Это расширение санкций инициировал министр иностранных дел Маргус Цахкна, чтобы сократить доходы кремля.

Эстония полностью отказывается от российского газа: запрет будет действовать со следующего года

Начиная со следующего года Эстония полностью откажется от импорта российского природного газа. Правительство страны приняло соответствующее решение 18 сентября, установив, что уже со следующего года запрет охватит не только трубопроводный, но и сжиженный природный газ. Об этом сообщает издание Postimees, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, именно он инициировал расширение санкций, подчеркнул, что нынешние исключения, когда разрешалось закупать российский СПГ при условии, что он не использовался в распределительной сети, больше не будут действовать.

Сейчас разрешено закупать и импортировать сжиженный природный газ из россии при условии, что он не используется в распределительной сети. После вступления в силу запрет на импорт будет распространяться и на сжиженный природный газ, импортируемый вне распределительной сети

- пояснил Цахкна.

Эстония подтвердила помощь Украине на 2026 год: более 100 миллионов евро14.09.25, 15:36 • 11352 просмотра

Также министр заявил, что Эстония хочет сократить доходы кремля, которые он получает от продажи газа в разные страны и использует средства для спонсирования войны в Украине. 

Мы продолжим повышать цену агрессии для россии и искать способы сократить доходы, которыми рф питает свою военную машину. Учитывая поддержку беларусью действий россии, аналогичные запреты будут распространены и на Беларусь 

- подчеркнул эстонский министр Цахкна.

Решение Таллинна является частью более широкой европейской стратегии RePowerEU, предусматривающей постепенное прекращение импорта энергоресурсов из страны-агрессора. Ранее Финляндия, Латвия и Литва уже ограничили ввоз российского СПГ, применив как законодательные механизмы, так и фактическое закрытие границ для поставок.

Напомним

В Польше призвали страны ЕС прекратить импорт российской нефти уже к 2026 году. В предыдущем плане ЕС планировалось прекратить поставки на два года позже. Инициативу объявил министр энергетики Польши Милош Мотыка.

В Брюсселе отреагировали на призыв Дональда Трампа к Европе отказаться от российских энергоносителей. В ЕС напомнили, что этот процесс начался еще с начала полномасштабного вторжения россии в Украину и уже имеет четкую стратегию. 

Дональд Трамп готов ввести серьезные санкции против россии при условии, что все страны НАТО согласятся и прекратят покупать российскую нефть. Он направил письмо странам-членам НАТО, подчеркивая слабость их переговорной позиции из-за закупок нефти.

Степан Гафтко

