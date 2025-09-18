Эстония полностью отказывается от российского газа: запрет будет действовать со следующего года

Начиная со следующего года Эстония полностью откажется от импорта российского природного газа. Правительство страны приняло соответствующее решение 18 сентября, установив, что уже со следующего года запрет охватит не только трубопроводный, но и сжиженный природный газ. Об этом сообщает издание Postimees, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, именно он инициировал расширение санкций, подчеркнул, что нынешние исключения, когда разрешалось закупать российский СПГ при условии, что он не использовался в распределительной сети, больше не будут действовать.

Сейчас разрешено закупать и импортировать сжиженный природный газ из россии при условии, что он не используется в распределительной сети. После вступления в силу запрет на импорт будет распространяться и на сжиженный природный газ, импортируемый вне распределительной сети - пояснил Цахкна.

Также министр заявил, что Эстония хочет сократить доходы кремля, которые он получает от продажи газа в разные страны и использует средства для спонсирования войны в Украине.

Мы продолжим повышать цену агрессии для россии и искать способы сократить доходы, которыми рф питает свою военную машину. Учитывая поддержку беларусью действий россии, аналогичные запреты будут распространены и на Беларусь - подчеркнул эстонский министр Цахкна.

Решение Таллинна является частью более широкой европейской стратегии RePowerEU, предусматривающей постепенное прекращение импорта энергоресурсов из страны-агрессора. Ранее Финляндия, Латвия и Литва уже ограничили ввоз российского СПГ, применив как законодательные механизмы, так и фактическое закрытие границ для поставок.

Напомним

