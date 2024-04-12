МВД Эстонии предложило признать московский патриархат террористической организацией

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160080 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139275 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134133 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117630 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100266 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  116030 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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11 апреля 2024, 05:00  •  181147 просмотра
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10 апреля 2024, 15:37  •  189571 просмотра
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Министр внутренних дел Эстонии предлагает признать московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в Эстонии из-за поддержки войны россии против Украины.

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В россии ночью дроны атаковали новошахтинский НПЗ - росСМИ

Четыре беспилотника ночью атаковали новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в ростовской области россии, один из них упал на территории завода.

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В россии ночью дроны атаковали новошахтинский НПЗ - росСМИ

Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 6

56-летний мужчина умер в больнице, увеличив количество жертв российских обстрелов Одесской области 10 апреля до шести.

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Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 6

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46-летний житель Красногоровки получил ранения и 39 гражданских объектов были повреждены в результате российских обстрелов 12 населенных пунктов в Донецкой области.

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Национальный военно-мемориальный комплекс, включающий военное кладбище и музей, будет построен в 8 этапов в течение 129 месяцев (почти 11 лет) в Киевской области на площади более 265 гектаров.

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

"Одними словами путина не остановить": глава дипломатии ЕС призвал ускорить военную помощь Украине, включая ПВО

ЕС должен предоставить больше военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и ракеты класса "земля-воздух", чтобы помочь Украине защититься от варварских атак россии на ее население и инфраструктуру.

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"Одними словами путина не остановить": глава дипломатии ЕС призвал ускорить военную помощь Украине, включая ПВО

Пытались пересечь границу под прикрытием представителей Красного Креста: на Закарпатье уклонистам сообщили о подозрении

Пяти мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет сообщено о подозрении за попытку незаконного пересечения украинско-румынской границы под видом представителей Красного Креста с использованием поддельных документов и форменной одежды.

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Пытались пересечь границу под прикрытием представителей Красного Креста: на Закарпатье уклонистам сообщили о подозрении

США одобрили передачу Украине 22 норвежских F-16

США дали "зеленый свет" на передачу Украине 22 норвежских истребителей F-16 вместе с двигателями, вспомогательными материалами, запасными частями и другим необходимым оборудованием.

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США одобрили передачу Украине 22 норвежских F-16

Эскалация войны является экзистенциальной угрозой для народа Украины - ООН

Дальнейшая эскалация войны, которую ведет россия против Украины, представляет экзистенциальную угрозу для украинского народа и прямую угрозу региональной стабильности и международной безопасности, считает помощник Генерального секретаря ООН.

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Эскалация войны является экзистенциальной угрозой для народа Украины - ООН

Курс валют на 12 апреля: доллар вырос на 14 копеек

НБУ девальвирует гривну относительно доллара США и евро.

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Курс валют на 12 апреля: доллар вырос на 14 копеек