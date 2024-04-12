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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорийЭксклюзив
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МВД Эстонии предложило признать московский патриархат террористической организацией
Министр внутренних дел Эстонии предлагает признать московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в Эстонии из-за поддержки войны россии против Украины.
В россии ночью дроны атаковали новошахтинский НПЗ - росСМИ
Четыре беспилотника ночью атаковали новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в ростовской области россии, один из них упал на территории завода.
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56-летний мужчина умер в больнице, увеличив количество жертв российских обстрелов Одесской области 10 апреля до шести.
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46-летний житель Красногоровки получил ранения и 39 гражданских объектов были повреждены в результате российских обстрелов 12 населенных пунктов в Донецкой области.
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Национальный военно-мемориальный комплекс, включающий военное кладбище и музей, будет построен в 8 этапов в течение 129 месяцев (почти 11 лет) в Киевской области на площади более 265 гектаров.
"Одними словами путина не остановить": глава дипломатии ЕС призвал ускорить военную помощь Украине, включая ПВО
ЕС должен предоставить больше военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и ракеты класса "земля-воздух", чтобы помочь Украине защититься от варварских атак россии на ее население и инфраструктуру.
Пытались пересечь границу под прикрытием представителей Красного Креста: на Закарпатье уклонистам сообщили о подозрении
Пяти мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет сообщено о подозрении за попытку незаконного пересечения украинско-румынской границы под видом представителей Красного Креста с использованием поддельных документов и форменной одежды.
США одобрили передачу Украине 22 норвежских F-16
США дали "зеленый свет" на передачу Украине 22 норвежских истребителей F-16 вместе с двигателями, вспомогательными материалами, запасными частями и другим необходимым оборудованием.
Эскалация войны является экзистенциальной угрозой для народа Украины - ООН
Дальнейшая эскалация войны, которую ведет россия против Украины, представляет экзистенциальную угрозу для украинского народа и прямую угрозу региональной стабильности и международной безопасности, считает помощник Генерального секретаря ООН.
Курс валют на 12 апреля: доллар вырос на 14 копеек
НБУ девальвирует гривну относительно доллара США и евро.