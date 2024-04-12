МВД Эстонии предложило признать московский патриархат террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс намерен предложить Рийгикогу признать московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность на территории страны. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Представитель Эстонской православной церкви московского патриархата (ЭПЦ мп) заявил во вторник, что они не находятся в прямом подчинении московского патриарха и не могут отвечать за звучащие в москве высказывания в поддержку войны рф против Украины. Тем самым местная церковь, по сути, отвергла требование Ляенеметса выйти из подчинения российского патриарха Кирилла.

По словам Лаури Ляенеметса, основываясь на экспертизе МВД и оценке Полиции безопасности, которая только что поступила к нему, у него как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как принять меры для разрыва связей между ЭПЦ мп и московским патриархом.

Учитывая имеющийся контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить московский патриархат террористическим и поддерживающим терроризм в своей деятельности. Как следствие, министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с москвой будут разорваны, - сказал министр.

Он подчеркнул, что Эстония должна понимать, что сегодня московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире.

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