российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ
Киев • УНН
Православная Церковь Украины обвиняет россию в систематическом нарушении религиозной свободы и преследовании духовенства и верующих, которые отказываются сотрудничать с оккупантами на оккупированных территориях Украины, в том числе через похищения, аресты, пытки, заключения и депортацию.
Православная Церковь Украины отмечает, что россия на оккупированных территориях систематически нарушает права людей, в частности игнорирует право на свободу совести и вероисповедания. Об этом говорится в Заявлении Священного Синода Православной Церкви Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что украинским священнослужителям, которые в оккупации отказались от сотрудничества с российскими властями, запрещают на деятельность их религиозных организаций.
Следствием отказа оккупантам также является преследование и террор в отношении священнослужителей и активных членов общин, включая похищения, аресты, пытки и другие акты физического и психологического насилия, заключения, депортацию.
Кроме того, оккупанты терроризируют не только священнослужителей, но и членов их семей, активных членов общин.
Им (нарушениям прав человека - ред.) подвергаются практически все служители и верующие украинских религиозных общин, которые не проявляют публичного одобрения российской оккупации украинских земель. Об этом заявляют представители украинских католических общин восточного и латинского обрядов, протестантских и евангельских объединений, мусульманских и иудейских общин. Эти факты зафиксированы в документах независимых правозащитных организаций, в частности Института религиозной свободы (Киев)
Отмечается, что частью политики систематического притеснения религиозной свободы на оккупированных территориях является принудительное решение об изменении юрисдикции православных религиозных общин и включение их непосредственно в структуры РПЦ с прямым подчинением Московской патриархии, а не Митрополии в Киеве, которую возглавляет митрополит Онуфрий).
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Подобная практика по принудительному включению украинских религиозных общин и объединений в российские религиозные структуры осуществляется и в отношении других исповеданий.
Московская патриархия и лично ее глава Кирилл (Владимир Гундяев) являются соответственными за российский террор и религиозные гонения на временно оккупированных территориях Украины. Ведь они систематически публично поддерживают, одобряют, благословляют, поощряют и оправдывают агрессивную политику кремлевского режима, российские военные преступления на украинской земле. Фактически структура Московской патриархии, как и структуры других главных религиозных объединений в российском государстве, стали частью государственного аппарата, полностью зависимы от российской власти и выполняют ее преступные приказы
В Синоде призвали все православные общины в Украине, которые до сих пор по каким-либо причинам еще сохраняют принадлежность к структурам Московской патриархии прекрати это.
В ПЦУ уверены, что моральный долг верующих и религиозных общин в Украине полностью избавиться от любой подчиненности этим российским де-факто государственным структурам.
В первую очередь это касается подчиненности украинских православных общин структуре Русской Православной Церкви. Дальнейшее пребывание в подчинении Московской Патриархии является моральным соучастием в ее грехах и преступлениях, наносит вред и Православной Церкви, и украинскому народу.
Дополнение
В Священном Синоде поместной Православной Церкви Украины подчеркнули, что Московский патриархат и любые его структуры и представители не имеют в Украине никакой канонической власти и юрисдикции.
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В Синоде объясняют, что никакие отлучения, запреты, решения о лишении сана или другие подобные действия, выданные архиереями Московского патриархата в Украине не имеют ни действительности, ни канонической силы, ни какого-либо значения.
Напомним,
Синод Православной Церкви Украины решил изъять святого князя Александра Невского из церковного календаря и вместо него чествовать другого Александра 23 ноября, поскольку Александр Невский сейчас в Украине воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура.
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российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ
Православная Церковь Украины обвиняет россию в систематическом нарушении религиозной свободы и преследовании духовенства и верующих, которые отказываются сотрудничать с оккупантами на оккупированных территориях Украины, в том числе через похищения, аресты, пытки, заключения и депортацию.
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