ПЦУ протестует против созданной оккупантами "Скадовской епархии" и призывает выразить свою позицию церковников из УПЦ МП
Киев • УНН
ПЦУ осуждает создание РПЦ "Скадовской епархии" на оккупированной Херсонщине и призывает УПЦ МП разъяснить свою позицию.
Управление Херсонской епархии Украинской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) выразило решительный протест по поводу решения синода РПЦ относительно образования так называемой "Скадовской епархии". Украинские священники также призвали дать оценку этим событиям руководство "УПЦ", московского центра. Текст официального заявления ПЦУ публикует УНН со ссылкой на фейсбук страницу Херсонской епархии ПЦУ.
Территория Украины не является канонической территорией РПЦ, и любые решения РПЦ относительно территории Херсонщины, которая полностью является частью Украины как суверенного независимого государства, не имеют никакой правомочности. ... Призываем руководство возглавляемой митрополитом Онуфрием (Березовским) церковной структуры в Украине озвучить их официальную позицию относительно образования фантомной "Скадовской епархии" РПЦ.
Детали
ПЦУ настаивает, что временная оккупация российскими войсками российскими войсками левобережья Херсонщины не делает ее частью России. А потому "решение синода РПЦ (журнал №120 от 27.12.2023) в очередной раз подчеркивает позорный факт, что возглавляемый Кириллом (Гундяевым) московский патриархат является активным инструментом агрессии, оккупации, порабощения и уничтожения Украины".
В официальном заявлении от 28 декабря священнослужители призывают публично выразить свою позицию по поводу скандального решения РПЦ и митрополита Иоанна (Сиопко). Который, по данным ПЦУ, сейчас на Херсонщине возглавляет религиозное объединение, часть которого и аннексировали синодальным решением РПЦ 27 декабря этого года.
Зокрема, ПЦУ просить митрополита Іоанна прокоментувати заяву підлеглих йому кліриків: "ми завжди розуміли й усвідомлювали, що і канонічно, і духовно є частиною тієї великої і міцної сім'ї, в якій поєдналося земне і Небесне - Російської Православної Церкви".
Молчание по этому поводу архиереев, которые служат в Украине и представлены как епископы московского патриархата на страницах официального календаря РПЦ на 2024 год, является неприемлемым. Такое молчание - знак согласия с агрессором, свидетельство подчиненности и покорности тех, кто называет себя "УПЦ", московскому центру.
Они также подчеркнули, что наличие озвученной и понятной позиции позволит им совместными усилиями противодействовать духовной агрессии, которую оказывает РПЦ и Россия в отношении Украины.
Контекст
РПЦ объявила о конфискации у Украины церквей на оккупированной территории Херсонской области. области. области. Такое решение московские попы приняли во время заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 27 декабря 2023 года под председательством Патриарха Кирилла в Москве.
ПЦУ протестует против созданной оккупантами "Скадовской епархии" и призывает выразить свою позицию церковников из УПЦ МП
ПЦУ осуждает создание РПЦ "Скадовской епархии" на оккупированной Херсонщине и призывает УПЦ МП разъяснить свою позицию.
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