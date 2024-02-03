ПЦУ вилучила із числа святих Олександра Невського
Київ • УНН
Синод Православної Церкви України вирішив вилучити святого князя Олександра Невського з церковного календаря і замість нього вшановувати іншого Олександра 23 листопада, оскільки Олександр Невський зараз в Україні сприймається як фігура російської пропаганди, а не історична постать.
Синод Православної церкви України ухвалив вилучити з церковного календаря день пам'яті святого князя Олександра Невського. Про це повідомили на сайті ПЦУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 2 лютого синод ПЦУ ухвалив виключити святого Київського і Новгородського князя Олександра Невського з числа святих,
Вилучити із Церковного календаря Православної Церкви України день пам'яті блгв. кн. Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія, 23 листопада
Замість нього 23 листопада у ПЦУ вирішили святкувати пам'ять іншого Олександра – першоначальника обителі "Невсипущих", день пам'яті якого в Церкві зазвичай відзначається 7 березня.
Контекст
Олександр Невський (1221 – 1263 рр.) номінально був князем Київським, однак доказів, що вік був у Києві немає.
Історики кажуть, що багато з того, що про цього князя розповідають, насправді є історичними міфами, які складалися впродовж сторіч з пропагандистською метою.
Тому зараз в Україні Олександра Невського сприймають не як історичну постать, а як образ російської пропаганди.
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