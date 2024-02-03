ПЦУ изъяла из числа святых Александра Невского

Синод Православной церкви Украины постановил изъять из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского. Об этом сообщили на сайте ПЦУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 2 февраля синод ПЦУ постановил исключить святого Киевского и Новгородского князя Александра Невского из числа святых,

Исключить из Церковного календаря Православной Церкви Украины день памяти блгв. кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября сказано в тексте.

Вместо него 23 ноября в ПЦУ решили праздновать память другого Александра - первоначальника обители "Неусыпных", день памяти которого в Церкви обычно отмечается 7 марта.

Контекст

Александр Невский (1221 - 1263 гг.) номинально был князем Киевским, однако доказательств, что век был в Киеве нет.

Историки говорят, что многое из того, что об этом князе рассказывают, на самом деле являются историческими мифами, которые складывались на протяжении столетий с пропагандистской целью.

Поэтому сейчас в Украине Александра Невского воспринимают не как историческую фигуру, а как образ российской пропаганды.

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