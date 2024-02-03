ПЦУ изъяла из числа святых Александра Невского
Киев • УНН
Синод Православной Церкви Украины решил изъять святого князя Александра Невского из церковного календаря и вместо него чествовать другого Александра 23 ноября, поскольку Александр Невский сейчас в Украине воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура.
Синод Православной церкви Украины постановил изъять из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского. Об этом сообщили на сайте ПЦУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 2 февраля синод ПЦУ постановил исключить святого Киевского и Новгородского князя Александра Невского из числа святых,
Исключить из Церковного календаря Православной Церкви Украины день памяти блгв. кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября
Вместо него 23 ноября в ПЦУ решили праздновать память другого Александра - первоначальника обители "Неусыпных", день памяти которого в Церкви обычно отмечается 7 марта.
Контекст
Александр Невский (1221 - 1263 гг.) номинально был князем Киевским, однако доказательств, что век был в Киеве нет.
Историки говорят, что многое из того, что об этом князе рассказывают, на самом деле являются историческими мифами, которые складывались на протяжении столетий с пропагандистской целью.
Поэтому сейчас в Украине Александра Невского воспринимают не как историческую фигуру, а как образ российской пропаганды.
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ПЦУ изъяла из числа святых Александра Невского
Синод Православной Церкви Украины решил изъять святого князя Александра Невского из церковного календаря и вместо него чествовать другого Александра 23 ноября, поскольку Александр Невский сейчас в Украине воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура.
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