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ПЦУ изъяла из числа святых Александра Невского

ПЦУ изъяла из числа святых Александра Невского

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 22:33  •  2879 просмотра

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Синод Православной Церкви Украины решил изъять святого князя Александра Невского из церковного календаря и вместо него чествовать другого Александра 23 ноября, поскольку Александр Невский сейчас в Украине воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура.

Синод Православной церкви Украины постановил изъять из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского. Об этом сообщили на сайте ПЦУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 2 февраля синод ПЦУ постановил исключить святого Киевского и Новгородского князя Александра Невского из числа святых,

Исключить из Церковного календаря Православной Церкви Украины день памяти блгв. кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября

сказано в тексте.

Вместо него 23 ноября в ПЦУ решили праздновать память другого Александра - первоначальника обители "Неусыпных", день памяти которого в Церкви обычно отмечается 7 марта.

Контекст

Александр Невский (1221 - 1263 гг.) номинально был князем Киевским, однако доказательств, что век был в Киеве нет.

Историки говорят, что многое из того, что об этом князе рассказывают, на самом деле являются историческими мифами, которые складывались на протяжении столетий с пропагандистской целью.

Поэтому сейчас в Украине Александра Невского воспринимают не как историческую фигуру, а как образ российской пропаганды.

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ПЦУ изъяла из числа святых Александра Невского

Синод Православной Церкви Украины решил изъять святого князя Александра Невского из церковного календаря и вместо него чествовать другого Александра 23 ноября, поскольку Александр Невский сейчас в Украине воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура.

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