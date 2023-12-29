РПЦ "конфискуют" украинские церкви на оккупированной территории Херсонской области
Киев • УНН
Русское православие захватило храмы в оккупированном россией херсонском левобережье из-за якобы неспособности митрополита Иоанна управлять ими. Управляющим новой епархией они назначили епископа Алексия.
РПЦ объявила о конфискации у Украины церквей на купированной территории Херсонской области.Об этом сообщил тамошний председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передаёт УНН.
В связи с фактической невозможностью для Преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна управлять приходами и монастырем Херсонской епархии, находящимися на левобережье Днепра и в связи с отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования этой ситуации Синодом Украинской Православной Церкви, с учетом также необходимости правового урегулирования положения упомянутых приходов и монастыря, в ответ на обращение большинства духовенства левобережных приходов Херсонской епархии, решением Синода образована Скадовская епархия путем выделения ее из состава Херсонской епархии.
Детали
Такое решения московские попы приняли во время заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 27 декабря 2023 года под председательством Патриарха Кирилла в москве.
На этом же заседании церковные захватчики также назначили управляющего за оккупированной епархией.
Временное управление Скадовской епархией поручено епископу Джанкойскому и Раздольненскому Алексию.
Дополнительно
Речь идет о приходах, расположенных на левом берегу Днепра, оккупированном россией. По словам Легойды, решение о выделении новой структуры принято "в связи с фактической невозможностью" митрополита Херсонского и Таврического Иоанна (Сиопко) управлять приходами и монастырем, находящимися на левобережье Днепра.
РПЦ "конфискуют" украинские церкви на оккупированной территории Херсонской области
Русское православие захватило храмы в оккупированном россией херсонском левобережье из-за якобы неспособности митрополита Иоанна управлять ими. Управляющим новой епархией они назначили епископа Алексия.
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