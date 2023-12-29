РПЦ "конфискуют" украинские церкви на оккупированной территории Херсонской области

РПЦ объявила о конфискации у Украины церквей на купированной территории Херсонской области.Об этом сообщил тамошний председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передаёт УНН.

В связи с фактической невозможностью для Преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна управлять приходами и монастырем Херсонской епархии, находящимися на левобережье Днепра и в связи с отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования этой ситуации Синодом Украинской Православной Церкви, с учетом также необходимости правового урегулирования положения упомянутых приходов и монастыря, в ответ на обращение большинства духовенства левобережных приходов Херсонской епархии, решением Синода образована Скадовская епархия путем выделения ее из состава Херсонской епархии. — глагольствуют церковные захватчики рпц.

Детали

Такое решения московские попы приняли во время заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 27 декабря 2023 года под председательством Патриарха Кирилла в москве.

На этом же заседании церковные захватчики также назначили управляющего за оккупированной епархией.

Временное управление Скадовской епархией поручено епископу Джанкойскому и Раздольненскому Алексию. — уточнил глава Синодального отдела. рпц.

Дополнительно

Речь идет о приходах, расположенных на левом берегу Днепра, оккупированном россией. По словам Легойды, решение о выделении новой структуры принято "в связи с фактической невозможностью" митрополита Херсонского и Таврического Иоанна (Сиопко) управлять приходами и монастырем, находящимися на левобережье Днепра.