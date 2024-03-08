російська церква та її "патріарх" Кирил відповідальні за релігійні гоніння на окупованих територіях - заява ПЦУ
Київ • УНН
Православна Церква України звинувачує росію в систематичному порушенні релігійної свободи та переслідуванні духовенства і віруючих, які відмовляються співпрацювати з окупантами на окупованих територіях України, в тому числі через викрадення, арешти, тортури, ув'язнення та депортацію.
Православна Церква України наголошує, що росія на окупованих територіях систематично порушує права людей, зокрема ігнорує право на свободу совісті та віросповідання. Про це йдеться в Заяві Священного Синоду Православної Церкви України, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що українським священнослужителям, які в окупації відмовились від співпраці з російською владою, забороняють на діяльність їхніх релігійних організацій.
Наслідком відмови окупантам також є переслідування і терор щодо священнослужителів і активних членів громад, включаючи викрадення, арешти, тортури та інші акти фізичного і психологічного насильства, ув’язнення, депортацію.
Окрім того, окупанти тероризують не тільки священнослужителів, а й членів їхніх родин, активних членів громад.
Їх (порушень прав людини - ред.) зазнають практично всі служителі та вірні українських релігійних громад, які не виявляють публічного схвалення російської окупації українських земель. Про це заявляють представники українських католицьких громад східного та латинського обрядів, протестантських і євангельських об’єднань, мусульманських та юдейських спільнот. Ці факти зафіксовані у документах незалежних правозахисних організацій, зокрема Інституту релігійної свободи (Київ)
Зазначається, що частиною політики систематичного утиску релігійної свободи на окупованих територіях є примусове рішення про зміну юрисдикції православних релігійних громад і включення їх безпосередньо до структур РПЦ з прямим підпорядкуванням Московській патріархії, а не Митрополії у Києві, яку очолює митрополит Онуфрій).
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Подібна практика щодо примусового включення українських релігійних громад і об’єднань у російські релігійні структури здійснюється і щодо інших сповідань.
Московська патріархія та особисто її очільник Кирил (Володимир Гундяєв) є співвідповідальними за російський терор і релігійні гоніння на тимчасово окупованих територіях України. Адже вони систематично публічно підтримують, схвалюють, благословляють, заохочують і виправдовують агресивну політику кремлівського режиму, російські воєнні злочини на українській землі. Фактично структура Московської патріархії, як і структури інших головних релігійних об’єднань у російській державі, стали частиною державного апарату, є цілком залежні від російської влади та виконують її злочинні накази
У Синоді закликали всі православні громади в Україні, які дотепер з будь-яких причин ще зберігають приналежність до структур Московської патріархії припини це.
У ПЦУ впевнені, що моральний обов’язок віруючих та релігійних громад в Україні повністю позбутися будь-якої підлеглості цим російським де-факто державним структурам.
В першу чергу це стосуються підлеглості українських православних громад структурі Російської Православної Церкви. Подальше перебування у підлеглості Московській патріархії є моральною співучастю в її гріхах та злочинах, завдає шкоди і Православній Церкві, і українському народові.
Доповнення
У Священному Синоді помісної Православної Церкви України підкреслили, що Московський патріархат і будь-які його структури та представники не мають в Україні ніякої канонічної влади і юрисдикції.
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У Синоді пояснюють, що ніякі відлучення, заборони, рішення про позбавлення сану чи інші подібні дії, видані архієреями Московського патріархату в Україні не мають ані дійсності, ані канонічної сили, ані будь-якого значення.
Нагадаємо
Синод Православної Церкви України вирішив вилучити святого князя Олександра Невського з церковного календаря і замість нього вшановувати іншого Олександра 23 листопада, оскільки Олександр Невський зараз в Україні сприймається як фігура російської пропаганди, а не історична постать.