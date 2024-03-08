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російська церква та її "патріарх" Кирил відповідальні за релігійні гоніння на окупованих територіях - заява ПЦУ

Київ • УНН

 • 25150 перегляди

Православна Церква України звинувачує росію в систематичному порушенні релігійної свободи та переслідуванні духовенства і віруючих, які відмовляються співпрацювати з окупантами на окупованих територіях України, в тому числі через викрадення, арешти, тортури, ув'язнення та депортацію.

російська церква та її "патріарх" Кирил відповідальні за релігійні гоніння на окупованих територіях - заява ПЦУ

Православна Церква України наголошує, що росія на окупованих територіях систематично порушує права людей, зокрема ігнорує право на  свободу совісті та віросповідання. Про це йдеться в Заяві Священного Синоду Православної Церкви України, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що українським священнослужителям, які в окупації відмовились від співпраці з російською владою, забороняють на діяльність їхніх релігійних організацій.

Наслідком відмови окупантам також є переслідування і терор щодо священнослужителів і активних членів громад, включаючи викрадення, арешти, тортури та інші акти фізичного і психологічного насильства, ув’язнення, депортацію.

Окрім того, окупанти тероризують не тільки священнослужителів, а й членів їхніх родин, активних членів громад.

 Їх (порушень прав людини - ред.) зазнають практично всі служителі та вірні українських релігійних громад, які не виявляють публічного схвалення російської окупації українських земель. Про це заявляють представники українських католицьких громад східного та латинського обрядів, протестантських і євангельських об’єднань, мусульманських та юдейських спільнот. Ці факти зафіксовані у документах незалежних правозахисних організацій, зокрема Інституту релігійної свободи (Київ)

- йдеться в заяві Священного Синоду Православної Церкви України.

Зазначається, що частиною політики систематичного утиску релігійної свободи на окупованих територіях є примусове рішення про зміну юрисдикції православних релігійних громад і включення їх безпосередньо до структур РПЦ з прямим підпорядкуванням Московській патріархії, а не Митрополії у Києві, яку очолює митрополит Онуфрій).

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Подібна практика щодо примусового включення українських релігійних громад і об’єднань у російські релігійні структури здійснюється і щодо інших сповідань.

Московська патріархія та особисто її очільник Кирил (Володимир Гундяєв) є співвідповідальними за російський терор і релігійні гоніння на тимчасово окупованих територіях України. Адже вони систематично публічно підтримують, схвалюють, благословляють, заохочують і виправдовують агресивну політику кремлівського режиму, російські воєнні злочини на українській землі. Фактично структура Московської патріархії, як і структури інших головних релігійних об’єднань у російській державі, стали частиною державного апарату, є цілком залежні від російської влади та виконують її злочинні накази

- заявили у Священному Синоді Православної Церкви України

У Синоді закликали всі православні громади в Україні, які дотепер з будь-яких причин ще зберігають приналежність до структур Московської патріархії припини це.

У ПЦУ впевнені, що моральний обов’язок віруючих та релігійних громад в Україні повністю позбутися будь-якої підлеглості цим російським де-факто державним структурам.

В першу чергу це стосуються підлеглості українських православних громад структурі Російської Православної Церкви. Подальше перебування у підлеглості Московській патріархії є моральною співучастю в її гріхах та злочинах, завдає шкоди і Православній Церкві, і українському народові.

- йдеться в заяві Священного Синоду Православної Церкви України.

Доповнення

У Священному Синоді помісної Православної Церкви України підкреслили, що Московський патріархат і будь-які його структури та представники не мають в Україні ніякої канонічної влади і юрисдикції.

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У Синоді пояснюють, що ніякі відлучення, заборони, рішення про позбавлення сану чи інші подібні дії, видані архієреями Московського патріархату в Україні не мають ані дійсності, ані канонічної сили, ані будь-якого значення.

Нагадаємо

Синод Православної Церкви України вирішив вилучити святого князя Олександра Невського з церковного календаря і замість нього вшановувати іншого Олександра 23 листопада, оскільки Олександр Невський зараз в Україні сприймається як фігура російської пропаганди, а не історична постать.

Володимир Омельченко

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