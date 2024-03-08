російська церква та її "патріарх" Кирил відповідальні за релігійні гоніння на окупованих територіях - заява ПЦУ

Православна Церква України наголошує, що росія на окупованих територіях систематично порушує права людей, зокрема ігнорує право на свободу совісті та віросповідання. Про це йдеться в Заяві Священного Синоду Православної Церкви України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що українським священнослужителям, які в окупації відмовились від співпраці з російською владою, забороняють на діяльність їхніх релігійних організацій.

Наслідком відмови окупантам також є переслідування і терор щодо священнослужителів і активних членів громад, включаючи викрадення, арешти, тортури та інші акти фізичного і психологічного насильства, ув’язнення, депортацію.

Окрім того, окупанти тероризують не тільки священнослужителів, а й членів їхніх родин, активних членів громад.

Їх (порушень прав людини - ред.) зазнають практично всі служителі та вірні українських релігійних громад, які не виявляють публічного схвалення російської окупації українських земель. Про це заявляють представники українських католицьких громад східного та латинського обрядів, протестантських і євангельських об’єднань, мусульманських та юдейських спільнот. Ці факти зафіксовані у документах незалежних правозахисних організацій, зокрема Інституту релігійної свободи (Київ) - йдеться в заяві Священного Синоду Православної Церкви України.

Зазначається, що частиною політики систематичного утиску релігійної свободи на окупованих територіях є примусове рішення про зміну юрисдикції православних релігійних громад і включення їх безпосередньо до структур РПЦ з прямим підпорядкуванням Московській патріархії, а не Митрополії у Києві, яку очолює митрополит Онуфрій).

ПЦУ протестує проти створеної окупантами «Скадовської єпархії» та закликає висловити свою позицію церковників з УПЦ МП

Подібна практика щодо примусового включення українських релігійних громад і об’єднань у російські релігійні структури здійснюється і щодо інших сповідань.

Московська патріархія та особисто її очільник Кирил (Володимир Гундяєв) є співвідповідальними за російський терор і релігійні гоніння на тимчасово окупованих територіях України. Адже вони систематично публічно підтримують, схвалюють, благословляють, заохочують і виправдовують агресивну політику кремлівського режиму, російські воєнні злочини на українській землі. Фактично структура Московської патріархії, як і структури інших головних релігійних об’єднань у російській державі, стали частиною державного апарату, є цілком залежні від російської влади та виконують її злочинні накази - заявили у Священному Синоді Православної Церкви України

У Синоді закликали всі православні громади в Україні, які дотепер з будь-яких причин ще зберігають приналежність до структур Московської патріархії припини це.

У ПЦУ впевнені, що моральний обов’язок віруючих та релігійних громад в Україні повністю позбутися будь-якої підлеглості цим російським де-факто державним структурам.

В першу чергу це стосуються підлеглості українських православних громад структурі Російської Православної Церкви. Подальше перебування у підлеглості Московській патріархії є моральною співучастю в її гріхах та злочинах, завдає шкоди і Православній Церкві, і українському народові. - йдеться в заяві Священного Синоду Православної Церкви України.

Доповнення

У Священному Синоді помісної Православної Церкви України підкреслили, що Московський патріархат і будь-які його структури та представники не мають в Україні ніякої канонічної влади і юрисдикції.

РПЦ "конфіскують" українські церкви на окупованій території Херсонської області

У Синоді пояснюють, що ніякі відлучення, заборони, рішення про позбавлення сану чи інші подібні дії, видані архієреями Московського патріархату в Україні не мають ані дійсності, ані канонічної сили, ані будь-якого значення.

Нагадаємо

Синод Православної Церкви України вирішив вилучити святого князя Олександра Невського з церковного календаря і замість нього вшановувати іншого Олександра 23 листопада, оскільки Олександр Невський зараз в Україні сприймається як фігура російської пропаганди, а не історична постать.