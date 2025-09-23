Безпосередньої загрози не було: Рютте пояснив, чому не були збиті російські МіГ у небі над Естонією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що збивати літаки МіГ, які залетіли в Естонію та пробули там 12 хвилин, не було необхідності, адже вони не несли безпосередньої загрози. Про це Рютте заявив під час пресконференції, передає УНН.

У випадку останнього порушення повітряного простору, про яке ми сьогодні говорили, в Естонії сили НАТО оперативно перехопили і супроводили літак без ескалації конфлікту. Ми завжди оцінюємо небезпеку, чи є вона прямою загрозою для нашої загальної оборони, нашої позиції, і завжди діємо відповідно. Але в цьому випадку безпосередньої загрози не було. Отже, шведські, фінські та італійські літаки вжили заходів, щоб переконатися, що ці три літаки покинули повітряний простір Естонії - сказав Рютте.

Нагадаємо

Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.

Міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.