Ексклюзив
12:09
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
12:09
Безпосередньої загрози не було: Рютте пояснив, чому не були збиті російські МіГ у небі над Естонією

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не було необхідності збивати літаки МіГ, які залетіли в Естонію, адже вони не несли безпосередньої загрози. Три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що збивати літаки МіГ, які залетіли в Естонію та пробули там 12 хвилин, не було необхідності, адже вони не несли безпосередньої загрози. Про це Рютте заявив під час пресконференції, передає УНН.

У випадку останнього порушення повітряного простору, про яке ми сьогодні говорили, в Естонії сили НАТО оперативно перехопили і супроводили літак без ескалації конфлікту. Ми завжди оцінюємо небезпеку, чи є вона прямою загрозою для нашої загальної оборони, нашої позиції, і завжди діємо відповідно. Але в цьому випадку безпосередньої загрози не було. Отже, шведські, фінські та італійські літаки вжили заходів, щоб переконатися, що ці три літаки покинули повітряний простір Естонії 

- сказав Рютте.

Нагадаємо

Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.

Міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Марк Рютте
НАТО
Фінляндія
Швеція
Італія
МіГ-31
Естонія