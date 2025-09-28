В Дании над несколькими военными объектами заметили неизвестные дроны: Минобороны называет ситуацию критической
Киев • УНН
В ночь на субботу над рядом объектов Минобороны Дании, в том числе в Карупе, где базируются военные вертолеты, зафиксировали дроны. Военные оценивают инциденты как ставящие под сомнение способность страны к сдерживанию угроз, пишет УНН со ссылкой на MSN.
Подробности
Министерство обороны сообщает, что дроны были "в нескольких местах". Пока неизвестно, где еще были БПЛА, кроме Карупа. Издание пыталось получить ответы относительно того, о каких местах идет речь, но Министерство обороны настаивает, что не будет давать комментарии.
Министерство обороны может подтвердить, что прошлой ночью в нескольких местах расположения Министерства обороны были замечены дроны. Было задействовано несколько мощностей. В настоящее время Министерство обороны не имеет дальнейших комментариев
По данным корреспондента TV 2 Андерса Ломгольдта, военные считают ситуацию критической и приостановили операции.
Эта акция имеет целью раскритиковать датскую оборону и показать, что мы не способны противостоять угрозам
