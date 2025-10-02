Во Франции будут судить капитана танкера, связанного с "теневым флотом" России
Киев • УНН
Капитан нефтяного танкера Boracay предстанет перед судом в феврале 2026 года во Франции по обвинению в отказе экипажа от сотрудничества. Ему грозит до одного года тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.
Капитан нефтяного танкера Boracay, задержанного у атлантического побережья Франции, предстанет перед судом в феврале 2026 года по обвинению в отказе экипажа от сотрудничества. Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.
Подробности
Прокурор французского города Брест Стефан Келенбергер сообщил, что капитан и старший помощник китайского экипажа, которые были задержаны во вторник, были освобождены из-под стражи.
Старшего помощника отпустили без предъявления обвинений.
По словам Келенбергера, открыто предварительное расследование по фактам "отказа экипажа от сотрудничества" и "невозможности подтвердить национальность судна".
Расследование показало, что капитан не может быть непосредственно причастен ко второму правонарушению
Он должен предстать перед судом в Бресте 23 февраля 2026 года.
В случае доказательства вины капитану танкера грозит до одного года тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.
