Макрон назвав "головним питанням" пошук спільної позиції США, Європи та України щодо мирних переговорів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його переговори з Президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні спрямовані на пошук "зближення" позицій ключових союзників – США, Європи та України – щодо потенційної мирної угоди, яка б завершила російське вторгнення. Про це повідомляє France24, пише УНН.

Макрон підкреслив необхідність єдиної стратегії серед партнерів.

Я думаю, що головне питання – це зближення наших спільних позицій, європейців та українців, а також США, для завершення цих мирних переговорів