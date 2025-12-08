$42.060.13
Ексклюзив
14:34 • 300 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 6174 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 14562 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 15967 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 13408 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 21160 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 12150 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 12539 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12380 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10277 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Макрон назвав "головним питанням" пошук спільної позиції США, Європи та України щодо мирних переговорів

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Макрон заявив, що переговори із Зеленським у Лондоні мають на меті зближення позицій США, Європи та України щодо потенційної мирної угоди. Він підкреслив необхідність єдиної стратегії серед партнерів для завершення російського вторгнення.

Макрон назвав "головним питанням" пошук спільної позиції США, Європи та України щодо мирних переговорів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його переговори з Президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні спрямовані на пошук "зближення" позицій ключових союзників – США, Європи та України – щодо потенційної мирної угоди, яка б завершила російське вторгнення. Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

Макрон підкреслив необхідність єдиної стратегії серед партнерів.

Я думаю, що головне питання – це зближення наших спільних позицій, європейців та українців, а також США, для завершення цих мирних переговорів 

– сказав президент Франції.

Він додав, що після досягнення цієї єдності всі сторони зможуть перейти до "нового етапу", де вони прагнутимуть забезпечити "найкращі можливі умови для України, для європейців та для колективної безпеки".

Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори08.12.25, 13:28 • 13423 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
France 24
Володимир Зеленський
Україна
Лондон