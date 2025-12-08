Макрон назвав "головним питанням" пошук спільної позиції США, Європи та України щодо мирних переговорів
Київ • УНН
Макрон заявив, що переговори із Зеленським у Лондоні мають на меті зближення позицій США, Європи та України щодо потенційної мирної угоди. Він підкреслив необхідність єдиної стратегії серед партнерів для завершення російського вторгнення.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його переговори з Президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні спрямовані на пошук "зближення" позицій ключових союзників – США, Європи та України – щодо потенційної мирної угоди, яка б завершила російське вторгнення. Про це повідомляє France24, пише УНН.
Деталі
Макрон підкреслив необхідність єдиної стратегії серед партнерів.
Я думаю, що головне питання – це зближення наших спільних позицій, європейців та українців, а також США, для завершення цих мирних переговорів
Він додав, що після досягнення цієї єдності всі сторони зможуть перейти до "нового етапу", де вони прагнутимуть забезпечити "найкращі можливі умови для України, для європейців та для колективної безпеки".
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори08.12.25, 13:28 • 13423 перегляди