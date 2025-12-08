$42.060.13
Эксклюзив
14:34
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
13:00
12:25
10:53
Макрон назвал "главным вопросом" поиск общей позиции США, Европы и Украины по мирным переговорам

Киев • УНН

 130 просмотра

Макрон заявил, что переговоры с Зеленским в Лондоне имеют целью сближение позиций США, Европы и Украины по потенциальному мирному соглашению. Он подчеркнул необходимость единой стратегии среди партнеров для завершения российского вторжения.

Макрон назвал "главным вопросом" поиск общей позиции США, Европы и Украины по мирным переговорам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне направлены на поиск "сближения" позиций ключевых союзников – США, Европы и Украины – относительно потенциального мирного соглашения, которое бы завершило российское вторжение. Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Детали

Макрон подчеркнул необходимость единой стратегии среди партнеров.

Я думаю, что главный вопрос – это сближение наших общих позиций, европейцев и украинцев, а также США, для завершения этих мирных переговоров 

– сказал президент Франции.

Он добавил, что после достижения этого единства все стороны смогут перейти к "новому этапу", где они будут стремиться обеспечить "наилучшие возможные условия для Украины, для европейцев и для коллективной безопасности".

Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах08.12.25, 13:28 • 13700 просмотров

Степан Гафтко

