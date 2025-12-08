Макрон назвал "главным вопросом" поиск общей позиции США, Европы и Украины по мирным переговорам
Макрон заявил, что переговоры с Зеленским в Лондоне имеют целью сближение позиций США, Европы и Украины по потенциальному мирному соглашению. Он подчеркнул необходимость единой стратегии среди партнеров для завершения российского вторжения.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне направлены на поиск "сближения" позиций ключевых союзников – США, Европы и Украины – относительно потенциального мирного соглашения, которое бы завершило российское вторжение. Об этом сообщает France24, пишет УНН.
Детали
Макрон подчеркнул необходимость единой стратегии среди партнеров.
Я думаю, что главный вопрос – это сближение наших общих позиций, европейцев и украинцев, а также США, для завершения этих мирных переговоров
Он добавил, что после достижения этого единства все стороны смогут перейти к "новому этапу", где они будут стремиться обеспечить "наилучшие возможные условия для Украины, для европейцев и для коллективной безопасности".
