Макрон оголосив про запровадження у Франції добровільної військової служби для 18- та 19-річних

$42.300.10
48.950.00
ukenru
12:53 • 1242 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 4798 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 5996 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 8404 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 12404 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 23468 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27 • 15933 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36556 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 36833 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 72930 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стрілянина біля Білого дому: влада спростувала смерть двох нацгвардійців, а правоохоронці ідентифікували стрілка27 листопада, 03:58 • 6168 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування27 листопада, 04:30 • 12763 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 13361 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 13216 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 5472 перегляди
Публікації
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 4798 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 5830 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 13487 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 23468 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 37816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Женева
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 13606 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 43057 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 76969 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 92956 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 92645 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа

Макрон оголосив про запровадження у Франції добровільної військової служби для 18- та 19-річних

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження добровільної військової служби для 18- та 19-річних через зростаючу загрозу з боку росії. Програма триватиме 10 місяців, а до 2030 року планується залучити 10 тисяч новобранців.

Макрон оголосив про запровадження у Франції добровільної військової служби для 18- та 19-річних

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер оголосив про запровадження добровільної військової служби у Франції через зростаючу загрозу з боку росії та ризик виникнення нового конфлікту в Європі. Добровольці 18 та 19 років почнуть службу наступного року в межах 10-місячної програми, повідомляє France 24, пише УНН.

Деталі

Майже через три десятиліття після скасування Францією загальної військової повинності глава держави представив нову програму під час візиту до піхотної бригади, дислокованої на південному сході Франції.

"Нова національна служба буде створюватися поступово, починаючи з наступного літа", - заявив Макрон, виступаючи на військовій базі Варсес у Французьких Альпах.

Молоді добровольці служитимуть лише на материковій частині Франції та заморських територіях, а не у військових операціях Франції за кордоном, додав Макрон.

До 2030 року планується залучити 10 тисяч новобранців.

Заява Макрона прозвучала більш ніж через три з половиною роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Макрон та інші офіційні особи Франції попереджають про ризик, що москва не зупиниться біля кордонів України.

"Того дня, коли ви надішлете сигнал слабкості росії, яка протягом 10 років робила стратегічний вибір знову стати імперською державою, тобто наступати там, де ми слабкі, вона продовжуватиме наступати", - заявив президент Франції в ефірі радіо RTL у вівторок.

Він заявив, що Франція має намір витрачати 64 мільярди євро на оборону на рік у 2027 році, останній рік його другого терміну. Це вдвічі більше, ніж 32 мільярди євро річних витрат, коли він став президентом у 2017 році.

Франція не розглядає можливість відновлення загальної військової повинності, скасованої країною 1996 року.

Головний генерал країни, начальник Генштабу збройних сил Фаб'єн Мандон, минулого тижня викликав обурення в країні, попередивши, що Франція має бути готова "втратити своїх дітей", додавши, що росія "готується до конфронтації з нашими країнами до 2030 року".

Звинувачений у розпалюванні війни лівими, генерал Мандон не висловив жалю щодо своїх коментарів минулого тижня, заявивши, що метою було "підготуватися та бути готовим" до "стрімкого погіршення" ситуації.

Мандон стверджував у суботу, що реакція на його коментарі "свідчить про те, що це те, що, можливо, не було достатньо сприйнято нашим населенням".

Але перед оголошенням у четвер Макрон та інші чиновники доклали всіх зусиль, щоб загасити обурення, викликане відвертими коментарями генерала та побоюваннями, що французька молодь попрямує на передову. У вівторок президент країни заявив, що йому потрібно розвіяти будь-яку думку про те, що "ми збираємося відправити нашу молодь до України".

Доповнення

Військова служба розглядається як спосіб поповнення армії новобранцями, а також спосіб забезпечення великого резерву потенційних резервістів, яких можна буде призвати у разі майбутньої війни, пише видання.

Французькі збройні сили налічують близько 200 000 діючих військовослужбовців та 47 000 резервістів. Очікується, що до 2030 року їх кількість збільшиться до 210 000 та 100 000 відповідно.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Мобілізація
Війна в Україні
France 24
Емманюель Макрон
Франція
Україна