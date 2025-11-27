Макрон оголосив про запровадження у Франції добровільної військової служби для 18- та 19-річних

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер оголосив про запровадження добровільної військової служби у Франції через зростаючу загрозу з боку росії та ризик виникнення нового конфлікту в Європі. Добровольці 18 та 19 років почнуть службу наступного року в межах 10-місячної програми, повідомляє France 24, пише УНН.

Деталі

Майже через три десятиліття після скасування Францією загальної військової повинності глава держави представив нову програму під час візиту до піхотної бригади, дислокованої на південному сході Франції.

"Нова національна служба буде створюватися поступово, починаючи з наступного літа", - заявив Макрон, виступаючи на військовій базі Варсес у Французьких Альпах.

Молоді добровольці служитимуть лише на материковій частині Франції та заморських територіях, а не у військових операціях Франції за кордоном, додав Макрон.

До 2030 року планується залучити 10 тисяч новобранців.

Заява Макрона прозвучала більш ніж через три з половиною роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Макрон та інші офіційні особи Франції попереджають про ризик, що москва не зупиниться біля кордонів України.

"Того дня, коли ви надішлете сигнал слабкості росії, яка протягом 10 років робила стратегічний вибір знову стати імперською державою, тобто наступати там, де ми слабкі, вона продовжуватиме наступати", - заявив президент Франції в ефірі радіо RTL у вівторок.

Він заявив, що Франція має намір витрачати 64 мільярди євро на оборону на рік у 2027 році, останній рік його другого терміну. Це вдвічі більше, ніж 32 мільярди євро річних витрат, коли він став президентом у 2017 році.

Франція не розглядає можливість відновлення загальної військової повинності, скасованої країною 1996 року.

Головний генерал країни, начальник Генштабу збройних сил Фаб'єн Мандон, минулого тижня викликав обурення в країні, попередивши, що Франція має бути готова "втратити своїх дітей", додавши, що росія "готується до конфронтації з нашими країнами до 2030 року".

Звинувачений у розпалюванні війни лівими, генерал Мандон не висловив жалю щодо своїх коментарів минулого тижня, заявивши, що метою було "підготуватися та бути готовим" до "стрімкого погіршення" ситуації.

Мандон стверджував у суботу, що реакція на його коментарі "свідчить про те, що це те, що, можливо, не було достатньо сприйнято нашим населенням".

Але перед оголошенням у четвер Макрон та інші чиновники доклали всіх зусиль, щоб загасити обурення, викликане відвертими коментарями генерала та побоюваннями, що французька молодь попрямує на передову. У вівторок президент країни заявив, що йому потрібно розвіяти будь-яку думку про те, що "ми збираємося відправити нашу молодь до України".

Доповнення

Військова служба розглядається як спосіб поповнення армії новобранцями, а також спосіб забезпечення великого резерву потенційних резервістів, яких можна буде призвати у разі майбутньої війни, пише видання.

Французькі збройні сили налічують близько 200 000 діючих військовослужбовців та 47 000 резервістів. Очікується, що до 2030 року їх кількість збільшиться до 210 000 та 100 000 відповідно.