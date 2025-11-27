Макрон объявил о введении во Франции добровольной военной службы для 18- и 19-летних

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объявил о введении добровольной военной службы во Франции из-за растущей угрозы со стороны России и риска возникновения нового конфликта в Европе. Добровольцы 18 и 19 лет начнут службу в следующем году в рамках 10-месячной программы, сообщает France 24, пишет УНН.

Детали

Почти через три десятилетия после отмены Францией всеобщей воинской повинности глава государства представил новую программу во время визита в пехотную бригаду, дислоцированную на юго-востоке Франции.

"Новая национальная служба будет создаваться постепенно, начиная со следующего лета", - заявил Макрон, выступая на военной базе Варсес во Французских Альпах.

Молодые добровольцы будут служить только на материковой части Франции и заморских территориях, а не в военных операциях Франции за рубежом, добавил Макрон.

К 2030 году планируется привлечь 10 тысяч новобранцев.

Заявление Макрона прозвучало более чем через три с половиной года после полномасштабного вторжения России в Украину. Макрон и другие официальные лица Франции предупреждают о риске, что Москва не остановится у границ Украины.

"В тот день, когда вы пошлете сигнал слабости России, которая в течение 10 лет делала стратегический выбор снова стать имперской державой, то есть наступать там, где мы слабы, она будет продолжать наступать", - заявил президент Франции в эфире радио RTL во вторник.

Он заявил, что Франция намерена тратить 64 миллиарда евро на оборону в год в 2027 году, последний год его второго срока. Это вдвое больше, чем 32 миллиарда евро ежегодных расходов, когда он стал президентом в 2017 году.

Франция не рассматривает возможность возобновления всеобщей воинской повинности, отмененной страной в 1996 году.

Главный генерал страны, начальник Генштаба вооруженных сил Фабьен Мандон, на прошлой неделе вызвал возмущение в стране, предупредив, что Франция должна быть готова "потерять своих детей", добавив, что Россия "готовится к конфронтации с нашими странами до 2030 года".

Обвиненный в разжигании войны левыми, генерал Мандон не выразил сожаления по поводу своих комментариев на прошлой неделе, заявив, что целью было "подготовиться и быть готовым" к "стремительному ухудшению" ситуации.

Мандон утверждал в субботу, что реакция на его комментарии "свидетельствует о том, что это то, что, возможно, не было достаточно воспринято нашим населением".

Но перед объявлением в четверг Макрон и другие чиновники приложили все усилия, чтобы погасить возмущение, вызванное откровенными комментариями генерала и опасениями, что французская молодежь направится на передовую. Во вторник президент страны заявил, что ему нужно развеять любую мысль о том, что "мы собираемся отправить нашу молодежь в Украину".

Дополнение

Военная служба рассматривается как способ пополнения армии новобранцами, а также способ обеспечения большого резерва потенциальных резервистов, которых можно будет призвать в случае будущей войны, пишет издание.

Французские вооруженные силы насчитывают около 200 000 действующих военнослужащих и 47 000 резервистов. Ожидается, что к 2030 году их количество увеличится до 210 000 и 100 000 соответственно.