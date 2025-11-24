Макрон готується оголосити про запровадження добровільної військової служби у Франції - AFP

Президент Франції Еммануель Макрон може найближчими днями оголосити про запровадження добровільної військової служби у Франції, у світі, "повному невизначеності", "на тлі війни на порозі Європи". Цей проєкт обговорюється вже кілька місяців. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Четвер розглядається як можлива дата оголошення рішення президента, хоча, за даними низки джерел, офіційно це поки не підтверджено - пише видання.

Деталі

"У світі, в якому ми живемо, у світі невизначеності і зростаючої напруженості, якщо ми дійсно хочемо бути в безпеці, ми повинні утримати інших від вторгнення (…) Франція має залишатися сильною країною з сильною армією, але також і здатністю до колективних дій", - заявив президент Франції в суботу в кулуарах саміту G20 у ПАР.

"Багато сусідів у Європі перебувають у процесі відновлення загальної військової повинності", - заявив у суботу на телеканалі France 5 начальник Генерального штабу країни генерал Фаб'єн Мандон, додавши, що це один з "елементів, яких необхідно дотримуватися в нашій країні".

Макрон, як повідомляється, представив ідею добровільної служби 13 липня перед аудиторією високопоставлених офіцерів. Зіткнувшись з тим, що Європа "перебуває під загрозою" через "постійну загрозу" з боку росії, "нам потрібна нація, здатна вистояти і бути мобілізованою", заявив він.

Окрім "зусиль, що стосуються наших резервістів", необхідно також "надати молодим людям нову основу для проходження служби у наших збройних силах відповідно до різних умов", наголосив він, пообіцявши "ухвалити рішення з цього питання восени".

У відповідь на запит AFP Міністерство збройних сил відмовилося коментувати подробиці цієї служби, її тривалість та вартість.

"Робота в цьому напрямку ведеться", - заявила Аліс Руфо, міністр-делегат у справах збройних сил Франції, в ефірі радіостанції France Info в неділю.

"Рішення поки не ухвалені", – повідомило AFP джерело, близьке до ситуації.

До 50 000 молодих людей на рік

За даними кількох джерел, знайомих із ситуацією, різні сценарії передбачають кількість від 10 000 до 50 000 осіб на рік.

За даними низки французьких ЗМІ, пропонована тривалість цієї добровільної служби становитиме 10 місяців, а винагорода становитиме кілька сотень євро.

Згідно з Національним стратегічним оглядом 2025 року, документом, що узагальнює амбіції Франції в галузі оборони та безпеки, запровадження "оновленої" добровільної військової служби спрямоване на "зміцнення національної єдності" та "створення резерву особового складу, який може бути мобілізований у разі кризи".

У французьких збройних силах налічується близько 200 000 військовослужбовців діючої служби та 47 000 резервістів, і очікується, що до 2030 їх кількість збільшиться до 210 000 і 80 000 осіб відповідно, пише видання.

Як заявив цього літа начальник штабу сухопутних військ країни генерал П'єр Шилль, добровільна мобілізація частини певної вікової групи може задовольнити потребу "здобуття необхідного особового складу" для підтримки операцій у разі конфлікту.

Ця ідея була схвально сприйнята деякими представниками французького політичного класу.

Очікувані рішення також мають вирішити невизначену у Франції проблему майбутнього загальної національної служби (SNU) для неповнолітніх віком від 15 до 17 років, зазначає видання. Ця програма державної служби, запущена у 2019 році та згодом припинила фінансування, так і не знайшла свого місця. По суті, вона була двотижневим курсом підвищення кваліфікації.

Доповнення

У той час як скандинавські та балтійські країни, що є сусідами з рф, останніми роками зберігали або відновлювали обов'язкову військову службу, Франція скасувала військову службу в 1997 році, за президента Жака Ширака.