Макрон готується оголосити про запровадження добровільної військової служби у Франції - AFP

Ексклюзив
07:12 • 9082 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 10775 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 12794 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 19633 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 27604 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 30501 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 34908 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26646 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22698 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19963 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 9058 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 47123 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 124721 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 87708 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 92336 перегляди
Макрон готується оголосити про запровадження добровільної військової служби у Франції - AFP

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон може найближчими днями оголосити про запровадження добровільної військової служби. Цей крок обговорюється на тлі війни в Європі та зростаючої напруженості у світі.

Макрон готується оголосити про запровадження добровільної військової служби у Франції - AFP

Президент Франції Еммануель Макрон може найближчими днями оголосити про запровадження добровільної військової служби у Франції, у світі, "повному невизначеності", "на тлі війни на порозі Європи". Цей проєкт обговорюється вже кілька місяців. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Четвер розглядається як можлива дата оголошення рішення президента, хоча, за даними низки джерел, офіційно це поки не підтверджено

- пише видання.

Деталі

"У світі, в якому ми живемо, у світі невизначеності і зростаючої напруженості, якщо ми дійсно хочемо бути в безпеці, ми повинні утримати інших від вторгнення (…) Франція має залишатися сильною країною з сильною армією, але також і здатністю до колективних дій", - заявив президент Франції в суботу в кулуарах саміту G20 у ПАР.

"Багато сусідів у Європі перебувають у процесі відновлення загальної військової повинності", - заявив у суботу на телеканалі France 5 начальник Генерального штабу країни генерал Фаб'єн Мандон, додавши, що це один з "елементів, яких необхідно дотримуватися в нашій країні".

Макрон, як повідомляється, представив ідею добровільної служби 13 липня перед аудиторією високопоставлених офіцерів. Зіткнувшись з тим, що Європа "перебуває під загрозою" через "постійну загрозу" з боку росії, "нам потрібна нація, здатна вистояти і бути мобілізованою", заявив він.

Окрім "зусиль, що стосуються наших резервістів", необхідно також "надати молодим людям нову основу для проходження служби у наших збройних силах відповідно до різних умов", наголосив він, пообіцявши "ухвалити рішення з цього питання восени".

У відповідь на запит AFP Міністерство збройних сил відмовилося коментувати подробиці цієї служби, її тривалість та вартість.

"Робота в цьому напрямку ведеться", - заявила Аліс Руфо, міністр-делегат у справах збройних сил Франції, в ефірі радіостанції France Info в неділю.

"Рішення поки не ухвалені", – повідомило AFP джерело, близьке до ситуації.

До 50 000 молодих людей на рік

За даними кількох джерел, знайомих із ситуацією, різні сценарії передбачають кількість від 10 000 до 50 000 осіб на рік.

За даними низки французьких ЗМІ, пропонована тривалість цієї добровільної служби становитиме 10 місяців, а винагорода становитиме кілька сотень євро.

Згідно з Національним стратегічним оглядом 2025 року, документом, що узагальнює амбіції Франції в галузі оборони та безпеки, запровадження "оновленої" добровільної військової служби спрямоване на "зміцнення національної єдності" та "створення резерву особового складу, який може бути мобілізований у разі кризи".

У французьких збройних силах налічується близько 200 000 військовослужбовців діючої служби та 47 000 резервістів, і очікується, що до 2030 їх кількість збільшиться до 210 000 і 80 000 осіб відповідно, пише видання.

Як заявив цього літа начальник штабу сухопутних військ країни генерал П'єр Шилль, добровільна мобілізація частини певної вікової групи може задовольнити потребу "здобуття необхідного особового складу" для підтримки операцій у разі конфлікту.

Ця ідея була схвально сприйнята деякими представниками французького політичного класу.

Очікувані рішення також мають вирішити невизначену у Франції проблему майбутнього загальної національної служби (SNU) для неповнолітніх віком від 15 до 17 років, зазначає видання. Ця програма державної служби, запущена у 2019 році та згодом припинила фінансування, так і не знайшла свого місця. По суті, вона була двотижневим курсом підвищення кваліфікації.

Доповнення

У той час як скандинавські та балтійські країни, що є сусідами з рф, останніми роками зберігали або відновлювали обов'язкову військову службу, Франція скасувала військову службу в 1997 році, за президента Жака Ширака.

Юлія Шрамко

