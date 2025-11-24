$42.270.11
Эксклюзив
07:12 • 1510 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 4984 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 9788 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 16811 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 25399 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 29469 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 34105 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26508 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22594 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19907 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Макрон готовится объявить о введении добровольной военной службы во Франции - AFP

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон может в ближайшие дни объявить о введении добровольной военной службы. Этот шаг обсуждается на фоне войны в Европе и растущей напряженности в мире.

Макрон готовится объявить о введении добровольной военной службы во Франции - AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон может в ближайшие дни объявить о введении добровольной военной службы во Франции, в мире, "полном неопределенности", "на фоне войны на пороге Европы". Этот проект обсуждается уже несколько месяцев. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Четверг рассматривается как возможная дата объявления решения президента, хотя, по данным ряда источников, официально это пока не подтверждено

- пишет издание.

Детали

"В мире, в котором мы живем, в мире неопределенности и растущей напряженности, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны удержать других от вторжения (…) Франция должна оставаться сильной страной с сильной армией, но также и способностью к коллективным действиям", - заявил президент Франции в субботу в кулуарах саммита G20 в ЮАР.

"Многие соседи в Европе находятся в процессе восстановления всеобщей воинской повинности", - заявил в субботу на телеканале France 5 начальник Генерального штаба страны генерал Фабьен Мандон, добавив, что это один из "элементов, которых необходимо придерживаться в нашей стране".

Макрон, как сообщается, представил идею добровольной службы 13 июля перед аудиторией высокопоставленных офицеров. Столкнувшись с тем, что Европа "находится под угрозой" из-за "постоянной угрозы" со стороны россии, "нам нужна нация, способная выстоять и быть мобилизованной", заявил он.

Помимо "усилий, касающихся наших резервистов", необходимо также "предоставить молодым людям новую основу для прохождения службы в наших вооруженных силах в соответствии с различными условиями", подчеркнул он, пообещав "принять решение по этому вопросу осенью".

В ответ на запрос AFP Министерство вооруженных сил отказалось комментировать подробности этой службы, ее продолжительность и стоимость.

"Работа в этом направлении ведется", - заявила Алис Руфо, министр-делегат по делам вооруженных сил Франции, в эфире радиостанции France Info в воскресенье.

"Решения пока не приняты", – сообщил AFP источник, близкий к ситуации.

До 50 000 молодых людей в год

По данным нескольких источников, знакомых с ситуацией, различные сценарии предусматривают количество от 10 000 до 50 000 человек в год.

По данным ряда французских СМИ, предлагаемая продолжительность этой добровольной службы составит 10 месяцев, а вознаграждение составит несколько сотен евро.

Согласно Национальному стратегическому обзору 2025 года, документу, обобщающему амбиции Франции в области обороны и безопасности, введение "обновленной" добровольной военной службы направлено на "укрепление национального единства" и "создание резерва личного состава, который может быть мобилизован в случае кризиса".

Во французских вооруженных силах насчитывается около 200 000 военнослужащих действующей службы и 47 000 резервистов, и ожидается, что к 2030 их количество увеличится до 210 000 и 80 000 человек соответственно, пишет издание.

Как заявил этим летом начальник штаба сухопутных войск страны генерал Пьер Шилль, добровольная мобилизация части определенной возрастной группы может удовлетворить потребность "получения необходимого личного состава" для поддержания операций в случае конфликта.

Эта идея была одобрительно воспринята некоторыми представителями французского политического класса.

Ожидаемые решения также должны решить неопределенную во Франции проблему будущего всеобщей национальной службы (SNU) для несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, отмечает издание. Эта программа государственной службы, запущенная в 2019 году и впоследствии прекратившая финансирование, так и не нашла своего места. По сути, она была двухнедельным курсом повышения квалификации.

Дополнение

В то время как скандинавские и балтийские страны, соседствующие с рф, в последние годы сохраняли или восстанавливали обязательную военную службу, Франция отменила военную службу в 1997 году, при президенте Жаке Шираке.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Эмманюэль Макрон
Южная Африка
Франция