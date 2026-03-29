28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
У Парижі поліція зірвала спробу теракту біля Bank of America

Біля банку затримали чоловіка з вибуховим пристроєм із 650 грамами пороху. Виконавець заявив про вербування через Snapchat та зв'язок із терористами.

Французька поліція в ніч на суботу запобігла ймовірному вибуху біля будівлі американського банку Bank of America в Парижі. Підозрюваного затримали в момент, коли він, за даними слідства, готувався привести в дію саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє France24, пише УНН.

Інцидент стався близько 03:30 у 8-му окрузі Парижа, неподалік Єлисейських полів. За інформацією джерел, чоловіка затримали одразу після того, як він залишив біля будівлі пристрій, що складався з ємності з рідиною, ймовірно паливом, та системи запалювання.

За попередніми даними, запалювальний елемент містив близько 650 грамів вибухового пороху. Увесь пристрій передали на експертизу до криміналістичної лабораторії.

Разом із затриманим була ще одна людина, яка втекла, щойно на місце прибули правоохоронці.

Після затримання чоловік заявив про можливу причетність ще кількох осіб. За даними поліції, він також стверджував, що був завербований через Snapchat і мав отримати 600 євро за виконання атаки.

За версією слідства, в момент затримання він уже збирався підпалити пристрій запальничкою, а його спільник міг фіксувати все на телефон.

Французька антитерористична прокуратура вже відкрила справу за статтями про спробу підпалу або вибуху у зв’язку з терористичною діяльністю та участь у терористичній змові.

До розслідування долучили як судову поліцію Парижа, так і внутрішню розвідку Франції. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що не виключає зв’язок цього інциденту з війною на Близькому Сході.

За його словами, напад міг бути частиною ширшої хвилі дій, пов’язаних із міжнародною ескалацією.

