У Парижі поліція зірвала спробу теракту біля Bank of America

Фото: AFP

Французька поліція в ніч на суботу запобігла ймовірному вибуху біля будівлі американського банку Bank of America в Парижі. Підозрюваного затримали в момент, коли він, за даними слідства, готувався привести в дію саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався близько 03:30 у 8-му окрузі Парижа, неподалік Єлисейських полів. За інформацією джерел, чоловіка затримали одразу після того, як він залишив біля будівлі пристрій, що складався з ємності з рідиною, ймовірно паливом, та системи запалювання.

За попередніми даними, запалювальний елемент містив близько 650 грамів вибухового пороху. Увесь пристрій передали на експертизу до криміналістичної лабораторії.

Разом із затриманим була ще одна людина, яка втекла, щойно на місце прибули правоохоронці.

Що відомо про підозрюваного

Після затримання чоловік заявив про можливу причетність ще кількох осіб. За даними поліції, він також стверджував, що був завербований через Snapchat і мав отримати 600 євро за виконання атаки.

За версією слідства, в момент затримання він уже збирався підпалити пристрій запальничкою, а його спільник міг фіксувати все на телефон.

Розслідування і можливий мотив

Французька антитерористична прокуратура вже відкрила справу за статтями про спробу підпалу або вибуху у зв’язку з терористичною діяльністю та участь у терористичній змові.

До розслідування долучили як судову поліцію Парижа, так і внутрішню розвідку Франції. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що не виключає зв’язок цього інциденту з війною на Близькому Сході.

За його словами, напад міг бути частиною ширшої хвилі дій, пов’язаних із міжнародною ескалацією.

