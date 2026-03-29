В Париже полиция сорвала попытку теракта возле Bank of America

Французская полиция в ночь на субботу предотвратила вероятный взрыв возле здания американского банка Bank of America в Париже. Подозреваемого задержали в момент, когда он, по данным следствия, готовился привести в действие самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел около 03:30 в 8-м округе Парижа, недалеко от Елисейских полей. По информации источников, мужчину задержали сразу после того, как он оставил возле здания устройство, состоявшее из емкости с жидкостью, вероятно топливом, и системы зажигания.

По предварительным данным, зажигательный элемент содержал около 650 граммов взрывного пороха. Все устройство передали на экспертизу в криминалистическую лабораторию.

Вместе с задержанным был еще один человек, который скрылся, как только на место прибыли правоохранители.

Что известно о подозреваемом

После задержания мужчина заявил о возможной причастности еще нескольких человек. По данным полиции, он также утверждал, что был завербован через Snapchat и должен был получить 600 евро за совершение атаки.

По версии следствия, в момент задержания он уже собирался поджечь устройство зажигалкой, а его сообщник мог фиксировать все на телефон.

Расследование и возможный мотив

Французская антитеррористическая прокуратура уже открыла дело по статьям о попытке поджога или взрыва в связи с террористической деятельностью и участии в террористическом заговоре.

К расследованию подключили как судебную полицию Парижа, так и внутреннюю разведку Франции. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что не исключает связь этого инцидента с войной на Ближнем Востоке.

По его словам, нападение могло быть частью более широкой волны действий, связанных с международной эскалацией.

