В Париже полиция сорвала попытку теракта возле Bank of America
Киев • УНН
Возле банка задержали мужчину со взрывным устройством из 650 граммов пороха. Исполнитель заявил о вербовке через Snapchat и связи с террористами.
Французская полиция в ночь на субботу предотвратила вероятный взрыв возле здания американского банка Bank of America в Париже. Подозреваемого задержали в момент, когда он, по данным следствия, готовился привести в действие самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает France24, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел около 03:30 в 8-м округе Парижа, недалеко от Елисейских полей. По информации источников, мужчину задержали сразу после того, как он оставил возле здания устройство, состоявшее из емкости с жидкостью, вероятно топливом, и системы зажигания.
По предварительным данным, зажигательный элемент содержал около 650 граммов взрывного пороха. Все устройство передали на экспертизу в криминалистическую лабораторию.
Вместе с задержанным был еще один человек, который скрылся, как только на место прибыли правоохранители.
Что известно о подозреваемом
После задержания мужчина заявил о возможной причастности еще нескольких человек. По данным полиции, он также утверждал, что был завербован через Snapchat и должен был получить 600 евро за совершение атаки.
По версии следствия, в момент задержания он уже собирался поджечь устройство зажигалкой, а его сообщник мог фиксировать все на телефон.
Расследование и возможный мотив
Французская антитеррористическая прокуратура уже открыла дело по статьям о попытке поджога или взрыва в связи с террористической деятельностью и участии в террористическом заговоре.
К расследованию подключили как судебную полицию Парижа, так и внутреннюю разведку Франции. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что не исключает связь этого инцидента с войной на Ближнем Востоке.
По его словам, нападение могло быть частью более широкой волны действий, связанных с международной эскалацией.
