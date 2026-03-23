Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0.4м/с
73%
752мм
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Мая Санду
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Молдова
Реклама
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto21:52 • 2610 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto18:36 • 9732 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 11771 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 62705 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 63727 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

У Брюсселі призупиняли рух поїздів через підозрілі сумки на станції Міді

Київ • УНН

 • 2336 перегляди

На вокзалі Брюссель-Міді евакуювали пасажирів та зупинили рух поїздів через підозрілі речі. Сапери не знайшли загрози, після чого станцію розблокували.

У столиці Бельгії тимчасово зупинили рух поїздів після виявлення підозрілих сумок на станції Брюссель-Міді. Після перевірки рух поступово відновили. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався вдень у понеділок на найбільшій залізничній станції міста. Пасажирів евакуювали як запобіжний захід. Поліція разом із саперами оглянула підозрілі предмети та встановила, що вони не становлять загрози.

Станцію Брюссель-Міді знову відкрили після ретельної перевірки підозрілих посилок. У вечірню годину пік станцію евакуювали як запобіжний захід

– заявив міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квінтен.

Вплив на транспорт

Рух поїздів через станцію було повністю зупинено приблизно з 17:30 до 20:00. Очікується, що перебої в розкладі зберігатимуться до кінця дня.

Станція Брюссель-Міді є ключовим транспортним вузлом, через який проходять міжнародні маршрути до Парижа, Лондона, Амстердама та Німеччини. Також тимчасово закривали однойменну станцію метро.

Контекст безпеки

Інцидент стався наступного дня після десятої річниці терактів у Брюсселі 2016 року, коли загинули десятки людей.

Того ж дня влада Бельгії також посилила заходи безпеки, зокрема розгорнула військових у містах для захисту єврейських громад на тлі повідомлень про антисемітські напади.

Степан Гафтко

Світ
Reuters
Амстердам
Брюссель
Париж
Бельгія
Німеччина
Лондон