У Брюсселі призупиняли рух поїздів через підозрілі сумки на станції Міді
Київ • УНН
На вокзалі Брюссель-Міді евакуювали пасажирів та зупинили рух поїздів через підозрілі речі. Сапери не знайшли загрози, після чого станцію розблокували.
У столиці Бельгії тимчасово зупинили рух поїздів після виявлення підозрілих сумок на станції Брюссель-Міді. Після перевірки рух поступово відновили. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався вдень у понеділок на найбільшій залізничній станції міста. Пасажирів евакуювали як запобіжний захід. Поліція разом із саперами оглянула підозрілі предмети та встановила, що вони не становлять загрози.
Станцію Брюссель-Міді знову відкрили після ретельної перевірки підозрілих посилок. У вечірню годину пік станцію евакуювали як запобіжний захід
Вплив на транспорт
Рух поїздів через станцію було повністю зупинено приблизно з 17:30 до 20:00. Очікується, що перебої в розкладі зберігатимуться до кінця дня.
Станція Брюссель-Міді є ключовим транспортним вузлом, через який проходять міжнародні маршрути до Парижа, Лондона, Амстердама та Німеччини. Також тимчасово закривали однойменну станцію метро.
Контекст безпеки
Інцидент стався наступного дня після десятої річниці терактів у Брюсселі 2016 року, коли загинули десятки людей.
Того ж дня влада Бельгії також посилила заходи безпеки, зокрема розгорнула військових у містах для захисту єврейських громад на тлі повідомлень про антисемітські напади.
