25 лютого, 19:42 • 12223 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 22254 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 20802 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 19466 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 17628 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 15485 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 29835 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18735 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17961 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 36463 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Метро у Варшаві перетворять на укриття на випадок війни

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Мер Варшави Рафал Тшасковський презентував програму "Підземний щит", за якою метрополітен адаптують для використання як складів та укриттів. Станції зможуть одночасно забезпечити прихисток для понад 100 тисяч осіб, а також зберігатимуть аварійне обладнання.

Метро у Варшаві перетворять на укриття на випадок війни

Варшавський метрополітен адаптують для використання в якості складів та укриття. Про це повідомив мер столиці Польщі Рафал Тшасковський, презентуючи програму "Підземний щит", повідомляє УНН із посиланням на in Poland.

Деталі

За словами посадовця, станції метро зможуть одночасно забезпечити прихисток для понад 100 тисяч осіб. У співпраці з пожежною службою місто адаптує станції та технічні приміщення для зберігання аварійного обладнання - запасів води, розкладачок, ковдр та інших необхідних речей. Технологічні порожнини вже готуються для розміщення відповідного оснащення.

Міська влада також розпочала закупівлю генераторів електроенергії та іншого обладнання, необхідного для функціонування укриттів у кризових умовах. Йдеться про тисячі одиниць техніки та спорядження, включно з термосами, флягами, спальними мішками й ношами

- пише видання.

За інформацією мерії Варшави, також розпочато процес закупівлі генераторів, оскільки вони є необхідними в кризових ситуаціях.

Нагадаємо

Словаччина модернізує ядерні укриття часів Холодної війни, попри заяви прем'єра Фіцо про відсутність загрози з боку росії. Аудит виявив критичний стан більшості споруд, а попит на приватні бункери зростає.

Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни20.11.25, 10:56 • 55322 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоСвіт
Рафал Тшасковський
Польща