Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни

У Польщі на тлі загроз із боку росії, із 22 листопада стартує амбітна пілотна оборонна програма загальної оборонної підготовки для повнолітніх цивільних громадян - wReady. Курси спрямовані на підвищення готовності до кризових ситуацій і триватимуть до 14 грудня. На першому, пілотному етапі участь зможуть взяти 25 тис. людей. Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в коментарі УНН розповів, які основні цілі цієї програми та для чого вона потрібна Польщі.

Деталі

У Польщі запустили пілотний проєкт, у межах якого кожен повнолітній громадянин може пройти базові оборонні навчання. Програма включає блоки з першої допомоги, виживання, безпеки вдома та кібербезпеки.

Це можливість здобути практичні навички, необхідні для реагування на кризові ситуації. Учасники навчаться допомагати службам екстреної допомоги та ефективно діяти перед загрозами. Такі навички можуть врятувати життя - каже експерт.

Станіслав Желіховський наголошує, що польське керівництво усвідомлює ризики, пов’язані з географічною близькістю до росії та білорусі. Тому держава паралельно посилює військову та територіальну оборону.

Польща перебуває на вістрі атаки. Досвід України показує, що загрози можуть бути непередбачуваними. Саме тому ми бачимо потребу в універсальній оборонній підготовці. Громадяни мають бути готові діяти в екстремальних умовах - наголосив експерт.

За словами експерта-міжнародника, ситуація у світі загалом стає більш конфліктною, тому попит на такі програми зростає. Польща розглядає навчання як інструмент підвищення національної стійкості.

Ми бачимо конфлікти на Близькому Сході, ризики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та напруженість у Європі. російсько-українська війна показала глобальний характер сучасних конфліктів - каже Станіслав Желіховський.

російські провокації та ризики розширення агресії

Експерт пояснює, що росія активізувала повітряні та кіберпровокації проти країн ЄС і НАТО. Це включає запуск бойових літаків, дронів, повітряних куль та інші дії поблизу кордонів.

москва перевіряє рішучість західних держав. Вона тестує їхні технічні можливості та намагається посіяти страх. Також росія прагне зменшити підтримку України, влаштовуючи тиск і провокації. Їй вигідно створювати хаос та впливати на політичні процеси в цих країнах - додав Станіслав Желіховський.

За його словами, подібні дії можуть посилюватися особливо під час виборів у європейських країнах. москва робить ставку на політичні зміни, які могли б зменшити допомогу Україні.

Ми бачимо приклад Словаччини, де зміна влади вплинула на підтримку України. Схожа ситуація може повторитися і в інших державах. росія намагається змінювати політичний ландшафт через тиск і провокації - підкреслив експерт.

Він зазначає, що Балтійський регіон і Польща вразливі до гібридних атак, включно з міграційною кризою на кордоні з білоруссю. Він нагадує, що подібні інциденти тривають із 2021 року.

Серед мігрантів можуть діяти агенти чи диверсанти. Це частина гібридної стратегії. білорусь у цьому процесі виступає трампліном для дестабілізації Польщі - каже експерт.

Чи можлива війна між Польщею та росією

На думку Станіслава Желіховського, повномасштабний конфлікт між Польщею та рф наразі малоймовірний. Він підкреслює, що росія не має відповідних ресурсів навіть на українському напрямку.

У росії не вистачає сил, щоб почати широку війну проти Польщі. Нині вона робитиме ставку на гібридні методи та провокації. Пряме вторгнення стало б для неї катастрофічним - сказав експерт.

Польща має сильну армію, значні оборонні закупівлі та підтримку союзників, зокрема США. Політолог наголошує, що членство в НАТО є серйозним стримувальним фактором.

Польща не слабка держава. Вона активно модернізує свої збройні сили та приймає іноземний контингент. росія розуміє, що напад на Польщу привів би до тяжких наслідків для неї самої - зауважив Станіслав Желіховський.

Пілотна програма підготовки цивільних стала відповіддю Польщі на нові ризики та гібридні методи тиску з боку росії. У Варшаві вважають, що зміцнення громадянської готовності та обороноздатності – ключ до стримування у разі загроз у регіоні.