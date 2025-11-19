Польща розгорне 10 000 солдатів для захисту інфраструктури після вибухів на залізниці

Після нещодавнього вибуху на залізниці, Польща активує операцію "Горизонт" із залученням підрозділів військових для захисту критично важливої ​​інфраструктури країни. Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Reuters, tokfm та УНН.

Деталі

У Варшаві вирішили розгорнути 10 000 солдатів польської армії для захисту критично важливої ​​інфраструктури країни, зокрема такої як залізниця. Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш оглосив про активує операції "Горизонт".

Це одна з найбільших операцій. Разом з міністром Кервінським ми подаємо запит прем'єр-міністру, а потім запит прем'єр-міністра буде представлено президенту Республіки Польща - повідомив міністр національної оборони під час спільної прес-конференції з міністром внутрішніх справ та адміністрації Марціном Кервінським

Косиняк-Камиш заявив, що метою операції "Горизонт" є вжиття заходів безпеки, захист критичної інфраструктури, спільного патрулювання та співпраці між усіма державними службами для протидії актам саботажу та підвищення рівня безпеки польських громадян.

Нагадаємо

Два акти диверсії сталися на маршруті Варшава-Дорогуськ між 15 та 17 листопада. Під час першого, у Міці (Мазовецьке воєводство, Гарволінський повіт), вибуховий пристрій пошкодив залізничну колію. В іншому місці, поблизу залізничної станції Голомб (Люблінське воєводство, Пулавський повіт), у неділю поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.

Речник польських спецслужб повідомив про перші затримання у справі диверсій на залізниці, які здійснюють ABW та поліція. Розслідування триває, затримано кількох осіб, їх допитують щодо ролі у терористичному замаху.

