Україна та Польща створюють групу для протидії російським диверсіям - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Серед іншого йшлося про диверсії на польській залізниці. За словами Глави держави, буде створено українсько-польську групу, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку росії в майбутньому, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Зеленський, прем’єр Польщі поділився інформацією від своїх правоохоронних органів та розвідки стосовно нещодавніх актів диверсій на польській залізниці. Соціальна платформа Telegram використовувалася для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України.

Я зазначив, що подібні підривні дії щодня спрямовані проти України, зокрема й по залізниці. В Укрзалізниці ми впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям. Наша інформація збігається: усі факти вказують на російський слід за всім цим. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений - зазначив Зеленський.

Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці

За його словами, Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях і ділитися всією інформацією.

Ми домовилися про створення українсько-польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому. Цінуємо всю допомогу Польщі й завжди готові працювати разом, щоб спільно захищати життя та протидіяти всім можливим диверсіям і викликам - наголосив Зеленський.

Додамо

Крім того, Туск висловив співчуття щодо загиблих у Тернополі та десятків поранених в інших регіонах України внаслідок російських дронових та ракетних атак.

Дякую за солідарність, Дональде. Наразі проводяться екстрені відновлювальні роботи - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Диверсії у Польщі сталися на маршруті, що веде від станції "Варшава Східна" до головного міста Люблінського воєводства. Акти диверсії були виявлені на двох ділянках: Соболев-Жичин та Зажече - Пулави Азоти. На першій ділянці залізничники відремонтували колії, пошкоджені вибухом, а на другій ділянці в районі Пулав вдалося поновити пошкоджену тягову мережу.