Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двоє громадян України, які тривалий час співпрацювали з російськими спецслужбами, скоїли диверсії на залізниці. Інциденти сталися на маршруті від Варшави Східної до Любліна, де були пошкоджені колії та тягова мережа.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двоє громадян України, які тривалий час співпрацювали із спецслужбами рф, скоїли диверсії на залізниці, передає УНН із посиланням на Wiadomosci.
Найважливіша інформація. Інтенсивна робота служб, поліції та прокуратури дозволила нам встановити винних у диверсії… Ідентифіковані особи – двоє громадян України. Вони тривалий час співпрацювали з російськими службами. Їхні фотографії були зафіксовані
За його словами, "в обох випадках ми впевнені, що це були навмисні дії, спрямовані на спричинення аварії поїзда".
Після скоєння диверсії в місті Міка ці особи покинули Польщу через прикордонний перехід у Тересполі
У Польщі провели таємну нараду щодо диверсій на залізниці, підозрюють російське втручання18.11.25, 13:26 • 870 переглядiв
Доповнення
Інциденти сталися на маршруті, що веде від станції "Варшава Східна" до головного міста Люблінського воєводства. Акти диверсії були виявлені на двох ділянках: Соболев-Жичин та Зажече - Пулави Азоти. На першій ділянці залізничники відремонтували колії, пошкоджені вибухом, а на другій ділянці в районі Пулав вдалося поновити пошкоджену тягову мережу.