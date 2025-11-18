У Польщі провели таємну нараду щодо диверсій на залізниці, підозрюють російське втручання

$42.070.02
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 18623 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00 • 16805 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 54382 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 46736 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 43336 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 36560 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25911 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 71220 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 27522 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 31399 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 24212 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 17187 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск18 листопада, 03:19 • 16912 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 18443 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 71220 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 102215 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 93951 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 151235 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 128108 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Одарченко
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Туреччина
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 2772 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 3710 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 28770 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 37676 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 37706 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Свіфт
Золото

У Польщі провели таємну нараду щодо диверсій на залізниці, підозрюють російське втручання

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі провів секретну нараду щодо диверсій на залізничних коліях. Речник польського міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський заявив, що відповідальність за диверсію, швидше за все, несуть російські спецслужби. Інциденти сталися на маршруті від Варшави Східної до Любліна, пошкодивши колії та тягову мережу.

У Польщі провели таємну нараду щодо диверсій на залізниці, підозрюють російське втручання
PAP

У Польщі у вівторок вранці відбулася таємна нарада з питання про диверсії на залізничних коліях, яку очолив прем'єр-міністр, за участю керівників спецслужб та представників президента. Речник польського міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський заявив, що відповідальність за диверсію, швидше за все, несуть російські спецслужби, повідомляє Polskie Radio 24, пише УНН.

Деталі

"Спецслужби працюють. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) збирають докази, інформацію та перевіряють вже зібрану інформацію. Клієнти, а все вказує на те, що це російські спецслужби, дуже хотіли б знати, в якому напрямку рухається розслідування, за які нитки смикають наші співробітники, які нитки хочуть простежити, щоб докопатися до суті", - заявив прес-секретар польського міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

"Все вказує на те, що цей теракт був ініційований спецслужбами Сходу", - заявив Добжинський.

Він також додав, що російські спецслужби, безумовно, спробують вкинути неправдиву інформацію та створити плутанину: "Навіть указуючи на українські зв'язки. Російські спецслужби хочуть дестабілізувати Польщу та Європейський Союз, посварити нас із Україною та створити негативну атмосферу". "Не дозволимо російським спецслужбам залучати нас до цих дій, - заявив Добжинський. - Ця інформація, що надходить із невідомих джерел і потім тиражується, може бути типовою російською дезінформацією".

Більшість інформації, зібраної на ранковому засіданні польського Комітету національної безпеки, як пише видання, залишається засекреченою. Засідання проходило у спеціальному приміщенні Міністерства національної оборони країни. Головною темою обговорення на засіданні були акти диверсії. Представники польських уряду та спецслужб обговорили деталі події та висновки, які необхідно зробити після цих атак. Добжинський також закликав до ретельної перевірки інформації, опублікованої у ЗМІ.

Доповнення

Інциденти сталися на маршруті, що веде від станції "Варшава Східна" до головного міста Люблінського воєводства. Акти диверсії були виявлені на двох ділянках: Соболев-Жичин та Зажече - Пулави Азоти. На першій ділянці залізничники відремонтували колії, пошкоджені вибухом, а на другій ділянці в районі Пулав вдалося поновити пошкоджену тягову мережу.

Рух після диверсії на залізниці в Польщі відновили18.11.25, 11:04 • 1500 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Європейський Союз
Варшава
Україна
Польща