У Польщі провели таємну нараду щодо диверсій на залізниці, підозрюють російське втручання

PAP

У Польщі у вівторок вранці відбулася таємна нарада з питання про диверсії на залізничних коліях, яку очолив прем'єр-міністр, за участю керівників спецслужб та представників президента. Речник польського міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський заявив, що відповідальність за диверсію, швидше за все, несуть російські спецслужби, повідомляє Polskie Radio 24, пише УНН.

Деталі

"Спецслужби працюють. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) збирають докази, інформацію та перевіряють вже зібрану інформацію. Клієнти, а все вказує на те, що це російські спецслужби, дуже хотіли б знати, в якому напрямку рухається розслідування, за які нитки смикають наші співробітники, які нитки хочуть простежити, щоб докопатися до суті", - заявив прес-секретар польського міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

"Все вказує на те, що цей теракт був ініційований спецслужбами Сходу", - заявив Добжинський.

Він також додав, що російські спецслужби, безумовно, спробують вкинути неправдиву інформацію та створити плутанину: "Навіть указуючи на українські зв'язки. Російські спецслужби хочуть дестабілізувати Польщу та Європейський Союз, посварити нас із Україною та створити негативну атмосферу". "Не дозволимо російським спецслужбам залучати нас до цих дій, - заявив Добжинський. - Ця інформація, що надходить із невідомих джерел і потім тиражується, може бути типовою російською дезінформацією".

Більшість інформації, зібраної на ранковому засіданні польського Комітету національної безпеки, як пише видання, залишається засекреченою. Засідання проходило у спеціальному приміщенні Міністерства національної оборони країни. Головною темою обговорення на засіданні були акти диверсії. Представники польських уряду та спецслужб обговорили деталі події та висновки, які необхідно зробити після цих атак. Добжинський також закликав до ретельної перевірки інформації, опублікованої у ЗМІ.

Доповнення

Інциденти сталися на маршруті, що веде від станції "Варшава Східна" до головного міста Люблінського воєводства. Акти диверсії були виявлені на двох ділянках: Соболев-Жичин та Зажече - Пулави Азоти. На першій ділянці залізничники відремонтували колії, пошкоджені вибухом, а на другій ділянці в районі Пулав вдалося поновити пошкоджену тягову мережу.

