Рух після диверсії на залізниці в Польщі відновили

У Польщі після диверсії на залізниці відновили рух після ремонту пошкодженої колії, повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак на платформі X у вівторок вранці, пише УНН.

Соболев - Жичин: після ремонту пошкодженої колії двоколійний рух відновлено о 00:21 (за місцевим часом). Зажече - Пулави Азоти: ремонт контактної мережі на обох коліях завершено о 03:50 (за місцевим часом), рух поїздів на всьому маршруті L007 здійснюється по двох коліях згідно з розкладом - написав Клімчак.

Як зазначає PAP, ідеться про пошкодження інфраструктури залізничної лінії № 7 на маршруті "Варшава Східна - Дорогуськ". Колії були пошкоджені вибухівкою поблизу населеного пункту Міка (Гарволінський повіт) та колії поблизу населеного пункту Голомб (Пулавський повіт).

Доповнення

У неділю, 16 листопада, у Польщі було пошкоджено ділянку залізничної колії на лінії, що веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав місце підрив залізничної колії і назвав пошкодження ділянки залізничної колії диверсією.

Згодом польські правоохоронні органи повідомили, що інцидентів на залізниці було два.

Через пошкодження залізничної інфраструктури прокуратура в понеділок розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру, спрямованих проти залізничної інфраструктури та скоєних в інтересах іноземної розвідки.

Предметом розслідування є пошкодження інфраструктури залізничної лінії № 7 на маршруті "Варшава Східна - Дорогуськ" у період з 15 по 17 листопада, зокрема пошкодження колій поблизу Міки (Гарволінський повіт) вибухівкою та пошкодження колій поблизу Голомба (Пулавський повіт).

Як зазначено в заяві, "ці дії створили безпосередню загрозу катастрофи на наземному транспорті, поставивши під загрозу життя та здоров'я багатьох людей та майно у великих масштабах".

Розпочато провадження за злочин, що карається довічним позбавленням волі.

Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк визнав, що маршрут, де сталися акти диверсії, є одним із кількох залізничних маршрутів, що використовуються для транспортування підтримки Україні. Він додав, що слідчі розглянуть різні гіпотези. Він наголосив, що "ймовірність того, що це відбувається на замовлення іноземних спецслужб, дуже висока".

На вівторок заплановано позачергове засідання урядового комітету з питань безпеки за участю військових командирів, керівників служб та представника президента країни, зазначає PAP.

Диверсія на польській залізниці на шляху допомоги Україні: Польща каже про два інциденти, один з вибухівкою, допускають замовлення іноземних спецслужб