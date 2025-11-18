$42.070.02
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 11868 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00 • 12742 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні поради
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 50585 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 43588 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 41797 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 35505 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25627 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 67714 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 27246 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Рух після диверсії на залізниці в Польщі відновили

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив про відновлення руху на залізниці після диверсії. Ремонт пошкоджених колій та контактної мережі завершено, рух поїздів здійснюється за розкладом.

Рух після диверсії на залізниці в Польщі відновили

У Польщі після диверсії на залізниці відновили рух після ремонту пошкодженої колії, повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак на платформі X у вівторок вранці, пише УНН.

Соболев - Жичин: після ремонту пошкодженої колії двоколійний рух відновлено о 00:21 (за місцевим часом). Зажече - Пулави Азоти: ремонт контактної мережі на обох коліях завершено о 03:50 (за місцевим часом), рух поїздів на всьому маршруті L007 здійснюється по двох коліях згідно з розкладом

- написав Клімчак.

Як зазначає PAP, ідеться про пошкодження інфраструктури залізничної лінії № 7 на маршруті "Варшава Східна - Дорогуськ". Колії були пошкоджені вибухівкою поблизу населеного пункту Міка (Гарволінський повіт) та колії поблизу населеного пункту Голомб (Пулавський повіт).

Доповнення

У неділю, 16 листопада, у Польщі було пошкоджено ділянку залізничної колії на лінії, що веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав місце підрив залізничної колії і назвав пошкодження ділянки залізничної колії диверсією.

Згодом польські правоохоронні органи повідомили, що інцидентів на залізниці було два.

Через пошкодження залізничної інфраструктури прокуратура в понеділок розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру, спрямованих проти залізничної інфраструктури та скоєних в інтересах іноземної розвідки.

Предметом розслідування є пошкодження інфраструктури залізничної лінії № 7 на маршруті "Варшава Східна - Дорогуськ" у період з 15 по 17 листопада, зокрема пошкодження колій поблизу Міки (Гарволінський повіт) вибухівкою та пошкодження колій поблизу Голомба (Пулавський повіт). 

Як зазначено в заяві, "ці дії створили безпосередню загрозу катастрофи на наземному транспорті, поставивши під загрозу життя та здоров'я багатьох людей та майно у великих масштабах".

Розпочато провадження за злочин, що карається довічним позбавленням волі.

Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк визнав, що маршрут, де сталися акти диверсії, є одним із кількох залізничних маршрутів, що використовуються для транспортування підтримки Україні. Він додав, що слідчі розглянуть різні гіпотези. Він наголосив, що "ймовірність того, що це відбувається на замовлення іноземних спецслужб, дуже висока".

На вівторок заплановано позачергове засідання урядового комітету з питань безпеки за участю військових командирів, керівників служб та представника президента країни, зазначає PAP. 

Диверсія на польській залізниці на шляху допомоги Україні: Польща каже про два інциденти, один з вибухівкою, допускають замовлення іноземних спецслужб17.11.25, 17:39 • 2458 переглядiв

Юлія Шрамко

