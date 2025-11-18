Движение после диверсии на железной дороге в Польше возобновлено

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 7710 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 13993 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 13942 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 51695 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 44527 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 42281 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 35816 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25705 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 68733 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27330 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной18 ноября, 01:39 • 29052 просмотра
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять18 ноября, 01:59 • 21485 просмотра
Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие18 ноября, 02:25 • 14785 просмотра
Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск18 ноября, 03:19 • 14429 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб05:44 • 16033 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 68739 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 99995 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 91896 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 149181 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 126109 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Ираклий Кобахидзе
Михеил Саакашвили
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепр
Испания
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ10:16 • 484 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo10:02 • 1170 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 27823 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 36789 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 36869 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Financial Times

Движение после диверсии на железной дороге в Польше возобновлено

Киев • УНН

 1140 просмотра

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил о возобновлении движения на железной дороге после диверсии. Ремонт поврежденных путей и контактной сети завершен, движение поездов осуществляется по расписанию.

Движение после диверсии на железной дороге в Польше возобновлено

В Польше после диверсии на железной дороге возобновили движение после ремонта поврежденного пути, сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак на платформе X во вторник утром, пишет УНН.

Соболев - Жичин: после ремонта поврежденного пути двухпутное движение возобновлено в 00:21 (по местному времени). Зажече - Пулавы Азоты: ремонт контактной сети на обоих путях завершен в 03:50 (по местному времени), движение поездов на всем маршруте L007 осуществляется по двум путям согласно расписанию

- написал Климчак.

Как отмечает PAP, речь идет о повреждении инфраструктуры железнодорожной линии № 7 на маршруте "Варшава Восточная - Дорогуск". Пути были повреждены взрывчаткой вблизи населенного пункта Мика (Гарволинский уезд) и пути вблизи населенного пункта Голомб (Пулавский уезд).

Дополнение

В воскресенье, 16 ноября, в Польше был поврежден участок железнодорожного пути на линии, ведущей в том числе к польско-украинской границе и далее в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что имел место подрыв железнодорожного пути и назвал повреждение участка железнодорожного пути диверсией.

Впоследствии польские правоохранительные органы сообщили, что инцидентов на железной дороге было два.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры прокуратура в понедельник начала расследование актов диверсии террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в интересах иностранной разведки.

Предметом расследования является повреждение инфраструктуры железнодорожной линии № 7 на маршруте "Варшава Восточная - Дорогуск" в период с 15 по 17 ноября, в частности повреждение путей вблизи Мики (Гарволинский уезд) взрывчаткой и повреждение путей вблизи Голомба (Пулавский уезд).

Как указано в заявлении, "эти действия создали непосредственную угрозу катастрофы на наземном транспорте, поставив под угрозу жизнь и здоровье многих людей и имущество в больших масштабах".

Начато производство по преступлению, караемому пожизненным лишением свободы.

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк признал, что маршрут, где произошли акты диверсии, является одним из нескольких железнодорожных маршрутов, используемых для транспортировки поддержки Украине. Он добавил, что следователи рассмотрят различные гипотезы. Он подчеркнул, что "вероятность того, что это происходит по заказу иностранных спецслужб, очень высока".

На вторник запланировано внеочередное заседание правительственного комитета по вопросам безопасности с участием военных командиров, руководителей служб и представителя президента страны, отмечает PAP.

Диверсия на польской железной дороге на пути помощи Украине: Польша говорит о двух инцидентах, один со взрывчаткой, допускают заказ иностранных спецслужб17.11.25, 17:39 • 2476 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Государственная граница Украины
Варшава
Дональд Туск
Украина
Польша