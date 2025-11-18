Движение после диверсии на железной дороге в Польше возобновлено

В Польше после диверсии на железной дороге возобновили движение после ремонта поврежденного пути, сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак на платформе X во вторник утром, пишет УНН.

Соболев - Жичин: после ремонта поврежденного пути двухпутное движение возобновлено в 00:21 (по местному времени). Зажече - Пулавы Азоты: ремонт контактной сети на обоих путях завершен в 03:50 (по местному времени), движение поездов на всем маршруте L007 осуществляется по двум путям согласно расписанию - написал Климчак.

Как отмечает PAP, речь идет о повреждении инфраструктуры железнодорожной линии № 7 на маршруте "Варшава Восточная - Дорогуск". Пути были повреждены взрывчаткой вблизи населенного пункта Мика (Гарволинский уезд) и пути вблизи населенного пункта Голомб (Пулавский уезд).

Дополнение

В воскресенье, 16 ноября, в Польше был поврежден участок железнодорожного пути на линии, ведущей в том числе к польско-украинской границе и далее в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что имел место подрыв железнодорожного пути и назвал повреждение участка железнодорожного пути диверсией.

Впоследствии польские правоохранительные органы сообщили, что инцидентов на железной дороге было два.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры прокуратура в понедельник начала расследование актов диверсии террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в интересах иностранной разведки.

Предметом расследования является повреждение инфраструктуры железнодорожной линии № 7 на маршруте "Варшава Восточная - Дорогуск" в период с 15 по 17 ноября, в частности повреждение путей вблизи Мики (Гарволинский уезд) взрывчаткой и повреждение путей вблизи Голомба (Пулавский уезд).

Как указано в заявлении, "эти действия создали непосредственную угрозу катастрофы на наземном транспорте, поставив под угрозу жизнь и здоровье многих людей и имущество в больших масштабах".

Начато производство по преступлению, караемому пожизненным лишением свободы.

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк признал, что маршрут, где произошли акты диверсии, является одним из нескольких железнодорожных маршрутов, используемых для транспортировки поддержки Украине. Он добавил, что следователи рассмотрят различные гипотезы. Он подчеркнул, что "вероятность того, что это происходит по заказу иностранных спецслужб, очень высока".

На вторник запланировано внеочередное заседание правительственного комитета по вопросам безопасности с участием военных командиров, руководителей служб и представителя президента страны, отмечает PAP.

Диверсия на польской железной дороге на пути помощи Украине: Польша говорит о двух инцидентах, один со взрывчаткой, допускают заказ иностранных спецслужб