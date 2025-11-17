$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 5482 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11389 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13069 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16141 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17834 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40015 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24854 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19172 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21488 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16501 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Диверсия на польской железной дороге на пути помощи Украине: Польша говорит о двух инцидентах, один со взрывчаткой, допускают заказ иностранных спецслужб

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский сообщил о двух актах диверсии на железной дороге, один из которых с применением взрывчатки. Собраны многочисленные доказательства, которые позволят быстро установить виновных в этих инцидентах.

Диверсия на польской железной дороге на пути помощи Украине: Польша говорит о двух инцидентах, один со взрывчаткой, допускают заказ иностранных спецслужб
PAP

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в понедельник, комментируя инциденты на польской железной дороге, сообщил, что на выходных произошло два акта диверсии, один из которых с использованием взрывчатки, и что собрано множество доказательств, которые позволят быстро установить виновных, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Кервиньский сообщил, что "в минувшие выходные произошло два акта диверсии". Один из них, в районе Мики, уже подтвержден спецслужбами. "Мы можем с уверенностью утверждать, что было приведено в действие взрывное устройство, которое повредило железнодорожные пути", - заявил Кервиньский.

Он добавил, что по делу собрано "множество доказательств", которые, "безусловно, позволят нам в кратчайшие сроки установить виновных в этом гнусном акте диверсии". Он отметил, что были изъяты записи с камер видеонаблюдения, а также многочисленные материалы и предметы, которые могут помочь установить личности преступников.

Министр внутренних дел и администрации Польши также объявил, что в воскресенье около 21:30 по местному времени были подтверждены два дополнительных инцидента. Один из них, по его словам, был связан с повреждением линии электропередачи на длине примерно 60 метров на той же железнодорожной линии. В нескольких сотнях метров от места происшествия был обнаружен металлический зажим, установленный на железнодорожных путях. "Зажим был перерезан проезжающими поездами. Ведется анализ этого зажима и другого места", - пояснил он.

Польский министр заверил, что "с самого начала" на месте происшествия работали все государственные службы, и велась работа по сбору доказательств.

Кервиньский объявил, что расследованием инцидентов на железной дороге займется группа, состоящая из представителей прокуратуры, Центрального следственного бюро полиции и Агентства внутренней безопасности.

Министр внутренних дел и администрации Польши сообщил также, что жители прилегающего района сообщили в полицию первую "информацию о взрыве в неустановленном месте" около 22:00 по местному времени в субботу.

Патруль, отправившийся туда, не обнаружил никаких повреждений инфраструктуры, хотя, как отмечается, это было поздно ночью, поэтому полицейские операции в связи с этим продолжались с самого утра.

Он сказал, что "территория также была оцеплена и ограждена полицией для выявления любых потенциальных элементов, присутствующих в этом районе, быстрого задержания преступников и проверки всего порядка действий тех, кто совершил это".

"Хочу также заверить вас, что в этом отношении все государственные службы работают совместно, в полной координации", - заявил министр внутренних дел и администрации.

"К расследованию этого дела привлечены лучшие сотрудники и эксперты наших спецслужб, чтобы найти виновных, но прежде всего, исполнителей", - заявил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, говоря об инцидентах на железной дороге.

Он подчеркнул, что "вероятность того, что это происходит по заказу иностранных спецслужб, очень высока".

"Мы обеспечим привлечение к ответственности виновных и заказчиков нападения в Польше", - отметил Семоняк.

Он заявил, что польские службы находятся на связи с союзниками с воскресенья.

Семоняк признал, что маршрут, где произошли акты диверсии, является одним из нескольких железнодорожных маршрутов, используемых для транспортировки поддержки Украине. Он добавил, что следователи рассмотрят различные гипотезы.

"Сейчас рано связывать это с какой-то конкретной причиной. Мы имеем дело с актом диверсии на территории Республики Польша, и именно на этом мы сейчас сосредоточены", - подчеркнул он.

Украина готова оказать помощь Польше после диверсии на железной дороге - МИД17.11.25, 16:27 • 1828 просмотров

Министр юстиции, Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек объявил о начатом предварительном расследовании актов диверсии на маршруте Варшава-Люблин, которое проводит Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры Польши. Он добавил, что по этому делу пока никто не арестован.

"Речь идет о двух положениях Уголовного кодекса (Польши): статья 130, пункт 7, которая касается саботажа, и статья 174 Уголовного кодекса, которая касается попытки вызвать наземную дорожно-транспортную катастрофу", - сказал он.

Дополнение

На маршруте Варшава-Люблин произошло два акта диверсии. Во время первого, в районе Мики, взрывное устройство повредило железнодорожное полотно, что, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, скорее всего, привело бы к подрыву поезда. В другом месте в воскресенье поезд с 475 пассажирами был вынужден резко затормозить из-за повреждения железнодорожного полотна, пишет издание.

Взрыв на железнодорожном пути Варшава-Люблин: премьер Польши Туск подтвердил факт диверсии17.11.25, 11:34 • 3244 просмотра

Юлия Шрамко

