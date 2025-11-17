Украина готова оказать помощь Польше после диверсии на железной дороге - МИД

$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 114 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1586 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7608 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12218 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14713 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35660 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23864 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18950 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21221 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16393 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Эксклюзивы
ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 8304 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 10794 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17661 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16229 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 12668 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35653 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 73582 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 68105 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 124831 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 103167 просмотра
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Франция
Европа
Одесская область
Польша
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 2416 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16380 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17808 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 18383 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 37604 просмотра
Техника
Dassault Rafale
ЧатГПТ
9К720 Искандер
Financial Times

Украина готова оказать помощь Польше после диверсии на железной дороге - МИД

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о солидарности с Польшей после акта саботажа на железных дорогах. Украина готова помочь в расследовании, если об этом попросят, поскольку это может быть гибридная атака России.

Украина готова оказать помощь Польше после диверсии на железной дороге - МИД

Украина надеется, что после акта диверсии на польской железной дороге расследование даст ответы, и готова помочь Польше, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в понедельник в X, пишет УНН.

Наша солидарность с дружественной Польшей после акта диверсии на польских железных дорогах. Надеемся, что расследование даст четкие ответы, и мы также готовы оказать помощь, если нас об этом попросят. Это могла быть еще одна гибридная атака со стороны России - для проверки реакции. Если это так, она должна быть сильной

- написал Сибига, комментируя диверсию в Польше.

Подрыв железной дороги в Польше: в СНБО предположили, что за атакой стоит диверсионное подразделение российского гру17.11.25, 13:24 • 2314 просмотров

Напомним

В воскресенье, 16 ноября, в Польше был поврежден участок железнодорожного пути на линии, ведущей в том числе к польско-украинской границе и далее в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что имел место подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин, и назвал повреждение участка железнодорожного пути диверсией.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Украина
Польша