Украина готова оказать помощь Польше после диверсии на железной дороге - МИД

Украина надеется, что после акта диверсии на польской железной дороге расследование даст ответы, и готова помочь Польше, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в понедельник в X, пишет УНН.

Наша солидарность с дружественной Польшей после акта диверсии на польских железных дорогах. Надеемся, что расследование даст четкие ответы, и мы также готовы оказать помощь, если нас об этом попросят. Это могла быть еще одна гибридная атака со стороны России - для проверки реакции. Если это так, она должна быть сильной - написал Сибига, комментируя диверсию в Польше.

Напомним

В воскресенье, 16 ноября, в Польше был поврежден участок железнодорожного пути на линии, ведущей в том числе к польско-украинской границе и далее в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что имел место подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин, и назвал повреждение участка железнодорожного пути диверсией.