Подрыв железной дороги в Польше: в СНБО предположили, что за атакой стоит диверсионное подразделение российского гру

$42.040.02
48.980.10
ukenru
09:59 • 3664 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
07:00 • 21123 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 17223 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 14669 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 18044 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 15226 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25139 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41626 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33990 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 67273 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.3м/с
78%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российские войска нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: погиб человек, среди раненых 14-летняя девочка17 ноября, 01:59 • 12191 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб17 ноября, 02:30 • 16853 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет17 ноября, 02:59 • 28761 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 6394 просмотра
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety09:03 • 3844 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 21123 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 67273 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 62296 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 117523 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 97538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Франция
Польша
Одесская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety09:03 • 3910 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 6494 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 15822 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 35153 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 117523 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Dassault Rafale
Фильм
Financial Times

Подрыв железной дороги в Польше: в СНБО предположили, что за атакой стоит диверсионное подразделение российского гру

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что подрыв железной дороги в Польше - это типичная диверсионная деятельность, за которую в россии отвечает в/ч 29155 ГУ ГШ рф. Это подразделение отвечает за операции за рубежом, в частности в странах НАТО, которые оказывают помощь Украине.

Подрыв железной дороги в Польше: в СНБО предположили, что за атакой стоит диверсионное подразделение российского гру

Подрыв железной дороги в Польше - это типичная диверсионная деятельность, за которую в россии отвечает в/ч 29155 ГУ ГШ рф. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, передает УНН.

По словам Коваленко, в/ч 29155 ГУ ГШ рф - диверсионное подразделение российского ГРУ, отвечающее за осуществление операций за рубежом.

Страны НАТО - одна из приоритетных целей, особенно все, что связано с помощью Украине или же с усилением обороноспособности стран Альянса. Различные поджоги в Германии, Польше, других странах - это работа россиян, замаскированная под разного рода ситуации. Обычные диверсии

- резюмировал Коваленко.

Взрыв на железнодорожном пути Варшава-Люблин: премьер Польши Туск подтвердил факт диверсии17.11.25, 11:34 • 1576 просмотров

Напомним

В воскресенье, 16 ноября, в Польше был поврежден участок железнодорожного пути на линии, ведущей в том числе к польско-украинской границе и далее в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил диверсию.

Антонина Туманова

Новости Мира