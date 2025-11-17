Подрыв железной дороги в Польше: в СНБО предположили, что за атакой стоит диверсионное подразделение российского гру
Киев • УНН
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что подрыв железной дороги в Польше - это типичная диверсионная деятельность, за которую в россии отвечает в/ч 29155 ГУ ГШ рф. Это подразделение отвечает за операции за рубежом, в частности в странах НАТО, которые оказывают помощь Украине.
Подрыв железной дороги в Польше - это типичная диверсионная деятельность, за которую в россии отвечает в/ч 29155 ГУ ГШ рф. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, передает УНН.
По словам Коваленко, в/ч 29155 ГУ ГШ рф - диверсионное подразделение российского ГРУ, отвечающее за осуществление операций за рубежом.
Страны НАТО - одна из приоритетных целей, особенно все, что связано с помощью Украине или же с усилением обороноспособности стран Альянса. Различные поджоги в Германии, Польше, других странах - это работа россиян, замаскированная под разного рода ситуации. Обычные диверсии
Напомним
В воскресенье, 16 ноября, в Польше был поврежден участок железнодорожного пути на линии, ведущей в том числе к польско-украинской границе и далее в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил диверсию.