У Польщі пошкоджено залізницю на лінії, що веде до кордону з Україною: Туск не виключає диверсію
Київ • УНН
У Польщі пошкоджено ділянку колії на лінії, що веде до польсько-українського кордону. Прем'єр-міністр Туск не виключив диверсію, служби проводять розслідування.
У Польщі пошкоджено ділянку колії на лінії, що, як повідомляє RMF24, веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив диверсію, пише УНН.
Я перебуваю на постійному контакті з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування
Як пише RMF24, зранку в неділю, 16 листопада, у Польщі машиніст поїзда повідомив телефоном про "порушення" на залізничній інфраструктурі в Жичині Гарволінського повіту Мазовецького воєводства, неподалік станції PKP Mika. Це, як пише видання, ділянка важливої залізничної лінії, яка сполучає Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ, що на польсько-українському кордоні. Цією лінією курсують не лише потяги Мазовецької залізниці, а й потяги, що прямують до Любліна, Хелма і далі в Україну.
