У Польщі пошкоджено залізницю на лінії, що веде до кордону з Україною: Туск не виключає диверсію

У Польщі пошкоджено ділянку колії на лінії, що, як повідомляє RMF24, веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив диверсію, пише УНН.

Я перебуваю на постійному контакті з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування