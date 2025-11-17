У Польщі пошкоджено залізницю на лінії, що веде до кордону з Україною: Туск не виключає диверсію

$42.060.00
48.880.00
ukenru
05:28 • 4880 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 4842 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 20987 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 38623 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 32267 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58365 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32313 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 36894 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 49520 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45591 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 11912 перегляди
Міністр фінансів США: виплати Трампа по 2000 доларів потребують схвалення Конгресу16 листопада, 22:38 • 6060 перегляди
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 9382 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб02:30 • 5966 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає02:59 • 19507 перегляди
Публікації
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58369 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 54841 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 106745 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 90211 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 62096 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Дональд Туск
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Варшава
Реклама
УНН Lite
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 11915 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 31562 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 106745 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 39925 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 55466 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
FIFA (серія відеоігор)

У Польщі пошкоджено залізницю на лінії, що веде до кордону з Україною: Туск не виключає диверсію

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

У Польщі пошкоджено ділянку колії на лінії, що веде до польсько-українського кордону. Прем'єр-міністр Туск не виключив диверсію, служби проводять розслідування.

У Польщі пошкоджено залізницю на лінії, що веде до кордону з Україною: Туск не виключає диверсію

У Польщі пошкоджено ділянку колії на лінії, що, як повідомляє RMF24, веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив диверсію, пише УНН.

Я перебуваю на постійному контакті з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування

- написав Туск у X.

Як пише RMF24, зранку в неділю, 16 листопада, у Польщі машиніст поїзда повідомив телефоном про "порушення" на залізничній інфраструктурі в Жичині Гарволінського повіту Мазовецького воєводства, неподалік станції PKP Mika. Це, як пише видання, ділянка важливої ​​залізничної лінії, яка сполучає Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ, що на польсько-українському кордоні. Цією лінією курсують не лише потяги Мазовецької залізниці, а й потяги, що прямують до Любліна, Хелма і далі в Україну.

СБУ викрила російського агента, який намагався підірвати залізницю на Харківщині06.11.25, 23:08 • 10145 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Люблін
Варшава
Дональд Туск
Україна
Польща