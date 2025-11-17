В Польше повреждена железная дорога на линии, ведущей к границе с Украиной: Туск не исключает диверсию
Киев • УНН
В Польше поврежден участок пути на линии, ведущей к польско-украинской границе. Премьер-министр Туск не исключил диверсию, службы проводят расследование.
В Польше поврежден участок пути на линии, которая, как сообщает RMF24, ведет в том числе к польско-украинской границе и далее в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил диверсию, пишет УНН.
Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел относительно разрушения участка пути на маршруте Демблин-Варшава. Возможно, мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование
Как пишет RMF24, утром в воскресенье, 16 ноября, в Польше машинист поезда сообщил по телефону о "нарушении" на железнодорожной инфраструктуре в Жичине Гарволинского повета Мазовецкого воеводства, недалеко от станции PKP Mika. Это, как пишет издание, участок важной железнодорожной линии, которая соединяет Варшаву с пограничным переходом Дорогуск, что на польско-украинской границе. По этой линии курсируют не только поезда Мазовецкой железной дороги, но и поезда, следующие в Люблин, Хелм и далее в Украину.
