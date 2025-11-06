СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося подорвать железную дорогу на Харьковщине

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который по заданию врага пытался "перерезать" один из железнодорожных маршрутов Сил обороны на Харьковщине. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

По материалам дела, рашисты хотели устроить подрыв путей, чтобы пустить с рельсов грузовой поезд ВСУ.

Для этого они завербовали 54-летнего местного механика, который попал в поле зрения российских спецслужбистов, публикуя в Телеграм-каналах антиукраинские комментарии.

По заданию врага фигурант сначала заложил под шпалы собственноручно изготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было оснащено датчиком. Однако, взрыв не привел к сходу поезда с рельсов. Следующим его заданием было заложить другое СВУ уже не на пути, а под военный эшелон

Сотрудники СБУ сорвали планы врага: предотвратили новый взрыв и задержали агента на этапе подготовки к диверсии.

В ходе расследования установлено, что после вербовки рашисты дали агенту инструкции для сбора взрывчатки и передали составляющие для ее изготовления, а именно датчики и 8 килограммов пластида.

Чтобы переправить агенту комплектующие, оккупанты задействовали дрон, который сбросил груз в заранее оговоренном месте в Харьковском районе. При обысках у задержанного изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом