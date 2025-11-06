ukenru
публикации
Эксклюзивы
СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося подорвать железную дорогу на Харьковщине

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Контрразведка СБУ задержала российского агента, который пытался подорвать железнодорожный маршрут Сил обороны на Харьковщине. Задержанный 54-летний механик, завербованный через антиукраинские комментарии, получил инструкции и 8 кг пластида через дрон.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который по заданию врага пытался "перерезать" один из железнодорожных маршрутов Сил обороны на Харьковщине. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

По материалам дела, рашисты хотели устроить подрыв путей, чтобы пустить с рельсов грузовой поезд ВСУ.

Для этого они завербовали 54-летнего местного механика, который попал в поле зрения российских спецслужбистов, публикуя в Телеграм-каналах антиукраинские комментарии.

По заданию врага фигурант сначала заложил под шпалы собственноручно изготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было оснащено датчиком. Однако, взрыв не привел к сходу поезда с рельсов. Следующим его заданием было заложить другое СВУ уже не на пути, а под военный эшелон

- говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ сорвали планы врага: предотвратили новый взрыв и задержали агента на этапе подготовки к диверсии.

В ходе расследования установлено, что после вербовки рашисты дали агенту инструкции для сбора взрывчатки и передали составляющие для ее изготовления, а именно датчики и 8 килограммов пластида.

Чтобы переправить агенту комплектующие, оккупанты задействовали дрон, который сбросил груз в заранее оговоренном месте в Харьковском районе. При обысках у задержанного изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом

- сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
    • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);
      • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

        Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

        Напомним

        СБУ задержала в Киевской области 49-летнего работника СТО, который корректировал ракетно-дроновые атаки рф по столице. Он собирал данные об энергообъектах и запасных пунктах базирования украинских защитников.

        СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал российские удары по Краматорску05.11.25, 22:23 • 3524 просмотра

        Вита Зеленецкая

