СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал российские удары по Краматорску

ukenru
20:20 • 3320 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
18:18 • 11920 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
17:06 • 17163 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 18233 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 26820 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 31392 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22321 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22391 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 32958 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22816 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 35239 просмотра
В Судане сбит военный самолет Ил-76: погиб весь экипажVideo5 ноября, 13:31 • 4828 просмотра
Пока фронт горит под Покровском, депутаты Порошенко бронируют курорты и просят Кабмин отпустить их за границу — Валентин Гладких5 ноября, 13:41 • 5408 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 13728 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 11867 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 26823 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 31393 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 35311 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 42543 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 32959 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Марк Карни
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Германия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 11934 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 13798 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 32750 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 37417 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 50742 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал российские удары по Краматорску

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области 32-летнего наркозависимого агента ФСБ, который корректировал авиационные и артиллерийские удары россиян по Краматорску. Злоумышленник отслеживал локации командных пунктов и блокпостов, а также маршруты движения колонн Сил обороны.

СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал российские удары по Краматорску

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. По заданию ФСБ он корректировал авиационные и артиллерийские удары россиян по Краматорску. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Как установило расследование, вражеским пособником оказался 32-летний наркозависимый из прифронтового города, который в Телеграм-каналах призывал оккупантов захватить райцентр.

После прохождения инструктажа от ФСБ, фигурант начал отслеживать локации запасных командных пунктов и блокпостов украинских защитников. Кроме этого, злоумышленник следил за маршрутами движения колонн Сил обороны, которые направлялись в сторону фронта. Чтобы собрать координаты, фигурант ежедневно совершал разведывательные вылазки по прифронтовой местности и записывал "нужные" геолокации на свой смартфон

- сообщили в СБУ.

Далее он передавал эти сведения сотруднику ФСБ, личность которого уже установила Служба безопасности.

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали разведывательную активность агента и задержали его по месту жительства. Одновременно были проведены спецмероприятия для обеспечения безопасности позиций и маршрутов перемещения Сил обороны.

Во время обысков у агента изъяли мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка СБУ и Нацполиция задержали агента ФСБ, которая корректировала атаки РФ по энергетической инфраструктуре Винницкой области. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Корректировали вражеский огонь и надеялись избежать наказания: троих российских агентов приговорили к длительным срокам заключения17.10.25, 15:56 • 3132 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Техника
Энергетика
Обыск
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Винницкая область
Служба безопасности Украины
Краматорск