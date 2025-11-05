СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал российские удары по Краматорску
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области 32-летнего наркозависимого агента ФСБ, который корректировал авиационные и артиллерийские удары россиян по Краматорску. Злоумышленник отслеживал локации командных пунктов и блокпостов, а также маршруты движения колонн Сил обороны.
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. По заданию ФСБ он корректировал авиационные и артиллерийские удары россиян по Краматорску. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Подробности
Как установило расследование, вражеским пособником оказался 32-летний наркозависимый из прифронтового города, который в Телеграм-каналах призывал оккупантов захватить райцентр.
После прохождения инструктажа от ФСБ, фигурант начал отслеживать локации запасных командных пунктов и блокпостов украинских защитников. Кроме этого, злоумышленник следил за маршрутами движения колонн Сил обороны, которые направлялись в сторону фронта. Чтобы собрать координаты, фигурант ежедневно совершал разведывательные вылазки по прифронтовой местности и записывал "нужные" геолокации на свой смартфон
Далее он передавал эти сведения сотруднику ФСБ, личность которого уже установила Служба безопасности.
Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали разведывательную активность агента и задержали его по месту жительства. Одновременно были проведены спецмероприятия для обеспечения безопасности позиций и маршрутов перемещения Сил обороны.
Во время обысков у агента изъяли мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с российской спецслужбой.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
Контрразведка СБУ и Нацполиция задержали агента ФСБ, которая корректировала атаки РФ по энергетической инфраструктуре Винницкой области. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
