Корректировали вражеский огонь и надеялись избежать наказания: троих российских агентов приговорили к длительным срокам заключения
Киев • УНН
По материалам Службы безопасности еще троих российских агентов приговорили к длительным срокам лишения свободы за корректировку вражеского огня на севере и востоке страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали
Злоумышленники были задержаны еще в 2024 году: ими оказались жители Черниговской и Донецкой областей в возрасте 52, 28 и 49 лет соответственно. Эти люди работали на российскую военную разведку, сдавали позиции и маршруты передвижения подразделений Сил обороны Украины, а один из них ждал полной оккупации Донецкой области.
Задержанным предъявили обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения).
Двое из них получили 15 лет заключения с конфискацией имущества, один получил 9 лет, поскольку согласился сотрудничать со следствием.
