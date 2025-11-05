ukenru
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
СБУ затримала агента фсб, який коригував російські удари по Краматорську

Київ • УНН

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині 32-річного наркозалежного агента ФСБ, який коригував авіаційні та артилерійські удари росіян по Краматорську. Зловмисник відстежував локації командних пунктів та блокпостів, а також маршрути руху колон Сил оборони.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського агента. За завданням фсб він коригував авіаційні та артилерійські удари росіян по Краматорську. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 32-річний наркозалежний з прифронтового міста, який у Телеграм-каналах закликав окупантів захопити райцентр.

Після проходження інструктажу від фсб, фігурант почав відстежувати локації запасних командних пунктів та блокпостів українських захисників. Крім цього, зловмисник стежив за маршрутами руху колон Сил оборони, які прямували у бік фронту. Щоб зібрати координати, фігурант щоденно робив розвідувальні вилазки по прифронтовій місцевості та записував "потрібні" геолокації на свій смартфон

- повідомили в СБУ.

Далі він передавав ці відомості співробітнику фсб, особу якого вже встановила Служба безпеки.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували розвідактивність агента і затримали його за місцем проживання. Одночасно було проведено спецзаходи для убезпечення позицій та маршрутів переміщення Сил оборони.

Під час обшуків у агента вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали агентку фсб, яка коригувала атаки рф по енергетичній інфраструктурі Вінницької області. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Віта Зеленецька

