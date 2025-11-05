СБУ затримала агента фсб, який коригував російські удари по Краматорську
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині 32-річного наркозалежного агента ФСБ, який коригував авіаційні та артилерійські удари росіян по Краматорську. Зловмисник відстежував локації командних пунктів та блокпостів, а також маршрути руху колон Сил оборони.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського агента. За завданням фсб він коригував авіаційні та артилерійські удари росіян по Краматорську. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 32-річний наркозалежний з прифронтового міста, який у Телеграм-каналах закликав окупантів захопити райцентр.
Після проходження інструктажу від фсб, фігурант почав відстежувати локації запасних командних пунктів та блокпостів українських захисників. Крім цього, зловмисник стежив за маршрутами руху колон Сил оборони, які прямували у бік фронту. Щоб зібрати координати, фігурант щоденно робив розвідувальні вилазки по прифронтовій місцевості та записував "потрібні" геолокації на свій смартфон
Далі він передавав ці відомості співробітнику фсб, особу якого вже встановила Служба безпеки.
Контррозвідники СБУ поетапно задокументували розвідактивність агента і затримали його за місцем проживання. Одночасно було проведено спецзаходи для убезпечення позицій та маршрутів переміщення Сил оборони.
Під час обшуків у агента вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з російською спецслужбою.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали агентку фсб, яка коригувала атаки рф по енергетичній інфраструктурі Вінницької області. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Коригували ворожий вогонь і сподівались уникнути покарання: трьох російських агентів засудили до тривалих термінів ув'язнення17.10.25, 15:56 • 3132 перегляди