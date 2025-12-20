$42.340.00
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
23:26 • 10612 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
22:10 • 8546 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 16974 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 28994 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 25417 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 45922 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 34543 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 18926 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19337 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Задержан агент РФ, пытавшийся установить видеоловушки на автотрассах Днепра для слежки за ВСУ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

СБУ задержала российского агента в Днепропетровской области, который пытался обустроить "видеоловушки" на автотрассах Днепра для шпионажа за колоннами ВСУ. Злоумышленник собирал данные о количестве и видах военной техники Сил обороны, двигавшейся к передовой.

Задержан агент РФ, пытавшийся установить видеоловушки на автотрассах Днепра для слежки за ВСУ

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области российского агента, который пытался установить "видеоловушки" на трассах для наблюдения за колоннами ВСУ. Злоумышленник, завербованный спецслужбами РФ, собирал данные о бронетехнике, блокпостах и ключевых мостах, планируя передавать информацию врагу через онлайн-трансляцию. Следователи сообщили о подозрении в госизмене, ему грозит пожизненное заключение. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. Злоумышленник отслеживал количество и виды военной техники Сил обороны, которая двигалась в направлении передовой.

Чтобы облегчить себе задачу и собирать разведданные скрытно, фигурант пытался найти заброшенный гараж вблизи одной из главных автомагистралей на выезде из областного центра. Там он собирался обустроить "наблюдательный пункт"

- говорится в сообщении.

По данным следствия, заказ РФ выполнял завербованный российскими спецслужбистами начальник смены по охране местного завода. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После вербовки за обещание "быстрого подработка" от оккупантов, мужчина сначала собирал координаты блокпостов и ключевых мостов, по которым курсирует украинская бронетехника через Днепр. Для этого агент "путешествовал" общественным транспортом по городу и его окрестностям, где скрыто фиксировал геолокации объектов, которые враг планировал атаковать с воздуха. Затем он получил указание от куратора из РФ: оборудовать "засаду" с миникамерой и онлайн-трансляцией вблизи межрегиональной автотрассы. С помощью видеоустройства рашисты надеялись отслеживать потоки военных колонн и их численность во время планирования боевых операций РФ

- сообщает Служба безопасности Украины.

Сотрудники СБУ сорвали вражеские планы, заблаговременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства.

Во время обысков у него изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с куратором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Двое информаторов ФСБ, разоблаченных в Хмельницкой области в апреле 2024 года, приговорены к 12 и 10 годам заключения. Они устанавливали скрытые миникамеры возле оперативных аэродромов ВСУ на западе Украины для отслеживания боевой авиации.

