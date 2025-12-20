Задержан агент РФ, пытавшийся установить видеоловушки на автотрассах Днепра для слежки за ВСУ
Киев • УНН
СБУ задержала российского агента в Днепропетровской области, который пытался обустроить "видеоловушки" на автотрассах Днепра для шпионажа за колоннами ВСУ. Злоумышленник собирал данные о количестве и видах военной техники Сил обороны, двигавшейся к передовой.
Детали
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. Злоумышленник отслеживал количество и виды военной техники Сил обороны, которая двигалась в направлении передовой.
Чтобы облегчить себе задачу и собирать разведданные скрытно, фигурант пытался найти заброшенный гараж вблизи одной из главных автомагистралей на выезде из областного центра. Там он собирался обустроить "наблюдательный пункт"
По данным следствия, заказ РФ выполнял завербованный российскими спецслужбистами начальник смены по охране местного завода. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
После вербовки за обещание "быстрого подработка" от оккупантов, мужчина сначала собирал координаты блокпостов и ключевых мостов, по которым курсирует украинская бронетехника через Днепр. Для этого агент "путешествовал" общественным транспортом по городу и его окрестностям, где скрыто фиксировал геолокации объектов, которые враг планировал атаковать с воздуха. Затем он получил указание от куратора из РФ: оборудовать "засаду" с миникамерой и онлайн-трансляцией вблизи межрегиональной автотрассы. С помощью видеоустройства рашисты надеялись отслеживать потоки военных колонн и их численность во время планирования боевых операций РФ
Сотрудники СБУ сорвали вражеские планы, заблаговременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства.
Во время обысков у него изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с куратором.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
Двое информаторов ФСБ, разоблаченных в Хмельницкой области в апреле 2024 года, приговорены к 12 и 10 годам заключения. Они устанавливали скрытые миникамеры возле оперативных аэродромов ВСУ на западе Украины для отслеживания боевой авиации.
