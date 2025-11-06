ukenru
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
СБУ затримала коригувальника фсб, який наводив удари рф по енергетичній інфраструктурі Києва

Київ • УНН

СБУ затримала на Київщині 49-річного працівника СТО, який коригував ракетно-дронові атаки рф по столиці. Він збирав дані про енергооб'єкти та запасні пункти базування українських захисників.

СБУ затримала коригувальника фсб, який наводив удари рф по енергетичній інфраструктурі Києва

Служба безпеки України затримала на Київщині ще одного учасника агентурної групи фсб, яку було викрито навесні цього року. Зловмисники порізно коригували ракетно-дронові атаки росіян по столиці України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

У травні було затримано першого учасника ворожого осередку, який відстежував локації Сил оборони для російських обстрілів. За матеріалами СБУ він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі затримано другого агента групи. Ним виявився завербований фсб 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

За інструкцією російської спецслужби фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб’єктів столичного регіону, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами. Серед пріоритетних "цілей", які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва. Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників

- йдеться у дописі. 

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його. У нього вилучено телефон із доказами роботи на рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині 32-річного наркозалежного агента ФСБ, який коригував авіаційні та артилерійські удари росіян по Краматорську. Зловмисник відстежував локації командних пунктів та блокпостів, а також маршрути руху колон Сил оборони.

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Відключення світла
Електроенергія
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Україна
Київ