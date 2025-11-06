СБУ затримала коригувальника фсб, який наводив удари рф по енергетичній інфраструктурі Києва
Київ • УНН
СБУ затримала на Київщині 49-річного працівника СТО, який коригував ракетно-дронові атаки рф по столиці. Він збирав дані про енергооб'єкти та запасні пункти базування українських захисників.
Служба безпеки України затримала на Київщині ще одного учасника агентурної групи фсб, яку було викрито навесні цього року. Зловмисники порізно коригували ракетно-дронові атаки росіян по столиці України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
У травні було затримано першого учасника ворожого осередку, який відстежував локації Сил оборони для російських обстрілів. За матеріалами СБУ він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі затримано другого агента групи. Ним виявився завербований фсб 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.
За інструкцією російської спецслужби фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб’єктів столичного регіону, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами. Серед пріоритетних "цілей", які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва. Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників
Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його. У нього вилучено телефон із доказами роботи на рф.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині 32-річного наркозалежного агента ФСБ, який коригував авіаційні та артилерійські удари росіян по Краматорську. Зловмисник відстежував локації командних пунктів та блокпостів, а також маршрути руху колон Сил оборони.
