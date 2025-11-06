СБУ задержала корректировщика ФСБ, который наводил удары РФ по энергетической инфраструктуре Киева
Киев • УНН
СБУ задержала в Киевской области 49-летнего работника СТО, который корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по столице. Он собирал данные об энергообъектах и запасных пунктах базирования украинских защитников.
Служба безопасности Украины задержала в Киевской области еще одного участника агентурной группы ФСБ, которая была разоблачена весной этого года. Злоумышленники по отдельности корректировали ракетно-дроновые атаки россиян по столице Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В мае был задержан первый участник вражеской ячейки, который отслеживал локации Сил обороны для российских обстрелов. По материалам СБУ он получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Сейчас задержан второй агент группы. Им оказался завербованный ФСБ 49-летний работник местной станции техобслуживания. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
По инструкции российской спецслужбы фигурант собирал информацию о техническом состоянии энергообъектов столичного региона, а затем отправлял эти данные куратору вместе с координатами. Среди приоритетных "целей", которые искал фигурант, были электроподстанции, продолжающие обеспечивать светом большую часть Киева. Также агент отслеживал по городу и его окрестностям запасные пункты базирования украинских защитников
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его. У него изъят телефон с доказательствами работы на РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области 32-летнего наркозависимого агента ФСБ, который корректировал авиационные и артиллерийские удары россиян по Краматорску. Злоумышленник отслеживал локации командных пунктов и блокпостов, а также маршруты движения колонн Сил обороны.
В Укрэнерго рассказали, как изменилась тактика ударов россиян по энергоструктуре Украины16.10.25, 12:14 • 3145 просмотров