ukenru
21:56 • 3990 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
20:20 • 10515 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 15875 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 20121 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 20707 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 29614 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 33266 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22621 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22586 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 34050 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзивы
СБУ задержала корректировщика ФСБ, который наводил удары РФ по энергетической инфраструктуре Киева

Киев • УНН

 • 528 просмотра

СБУ задержала в Киевской области 49-летнего работника СТО, который корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по столице. Он собирал данные об энергообъектах и запасных пунктах базирования украинских защитников.

СБУ задержала корректировщика ФСБ, который наводил удары РФ по энергетической инфраструктуре Киева

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области еще одного участника агентурной группы ФСБ, которая была разоблачена весной этого года. Злоумышленники по отдельности корректировали ракетно-дроновые атаки россиян по столице Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

В мае был задержан первый участник вражеской ячейки, который отслеживал локации Сил обороны для российских обстрелов. По материалам СБУ он получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас задержан второй агент группы. Им оказался завербованный ФСБ 49-летний работник местной станции техобслуживания. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

По инструкции российской спецслужбы фигурант собирал информацию о техническом состоянии энергообъектов столичного региона, а затем отправлял эти данные куратору вместе с координатами. Среди приоритетных "целей", которые искал фигурант, были электроподстанции, продолжающие обеспечивать светом большую часть Киева. Также агент отслеживал по городу и его окрестностям запасные пункты базирования украинских защитников

- говорится в сообщении. 

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его. У него изъят телефон с доказательствами работы на РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области 32-летнего наркозависимого агента ФСБ, который корректировал авиационные и артиллерийские удары россиян по Краматорску. Злоумышленник отслеживал локации командных пунктов и блокпостов, а также маршруты движения колонн Сил обороны.

В Укрэнерго рассказали, как изменилась тактика ударов россиян по энергоструктуре Украины

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Отключение света
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Киев