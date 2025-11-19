Украина и Польша создают группу для противодействия российским диверсиям - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди прочего речь шла о диверсиях на польской железной дороге. По словам Главы государства, будет создана украинско-польская группа, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны россии в будущем, передает УНН.

Детали

Как сообщил Зеленский, премьер Польши поделился информацией от своих правоохранительных органов и разведки относительно недавних актов диверсий на польской железной дороге. Социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины.

Я отметил, что подобные подрывные действия ежедневно направлены против Украины, в том числе и по железной дороге. В Укрзализныце мы внедрили надлежащие меры для противодействия таким диверсиям. Наша информация совпадает: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован - отметил Зеленский.

Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы

По его словам, Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией.

Мы договорились о создании украинско-польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем. Ценим всю помощь Польши и всегда готовы работать вместе, чтобы совместно защищать жизнь и противодействовать всем возможным диверсиям и вызовам - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Кроме того, Туск выразил соболезнования по поводу погибших в Тернополе и десятков раненых в других регионах Украины в результате российских дроновых и ракетных атак.

Спасибо за солидарность, Дональд. Сейчас проводятся экстренные восстановительные работы - резюмировал Зеленский.

Напомним

Диверсии в Польше произошли на маршруте, ведущем от станции "Варшава Восточная" до главного города Люблинского воеводства. Акты диверсии были обнаружены на двух участках: Соболев-Жичин и Зажече - Пулавы Азоты. На первом участке железнодорожники отремонтировали пути, поврежденные взрывом, а на втором участке в районе Пулав удалось восстановить поврежденную тяговую сеть.