Украина и Польша создают группу для противодействия российским диверсиям - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Польши Дональд Туск договорились о создании украинско-польской группы для предотвращения диверсий со стороны России. Это произошло после обсуждения актов диверсий на польской железной дороге, организованных через Telegram, что указывает на российский след.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди прочего речь шла о диверсиях на польской железной дороге. По словам Главы государства, будет создана украинско-польская группа, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны россии в будущем, передает УНН.
Детали
Как сообщил Зеленский, премьер Польши поделился информацией от своих правоохранительных органов и разведки относительно недавних актов диверсий на польской железной дороге. Социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины.
Я отметил, что подобные подрывные действия ежедневно направлены против Украины, в том числе и по железной дороге. В Укрзализныце мы внедрили надлежащие меры для противодействия таким диверсиям. Наша информация совпадает: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы18.11.25, 14:54 • 26912 просмотров
По его словам, Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией.
Мы договорились о создании украинско-польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем. Ценим всю помощь Польши и всегда готовы работать вместе, чтобы совместно защищать жизнь и противодействовать всем возможным диверсиям и вызовам
Добавим
Кроме того, Туск выразил соболезнования по поводу погибших в Тернополе и десятков раненых в других регионах Украины в результате российских дроновых и ракетных атак.
Спасибо за солидарность, Дональд. Сейчас проводятся экстренные восстановительные работы
Напомним
Диверсии в Польше произошли на маршруте, ведущем от станции "Варшава Восточная" до главного города Люблинского воеводства. Акты диверсии были обнаружены на двух участках: Соболев-Жичин и Зажече - Пулавы Азоты. На первом участке железнодорожники отремонтировали пути, поврежденные взрывом, а на втором участке в районе Пулав удалось восстановить поврежденную тяговую сеть.