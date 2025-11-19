$42.090.03
Польша развернет 10 000 солдат для защиты инфраструктуры после взрывов на железной дороге

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Польша активирует операцию «Горизонт» с привлечением 10 000 военных для защиты критически важной инфраструктуры страны. Это решение принято после недавних взрывов на железной дороге и актов диверсии.

Польша развернет 10 000 солдат для защиты инфраструктуры после взрывов на железной дороге

После недавнего взрыва на железной дороге Польша активирует операцию "Горизонт" с привлечением подразделений военных для защиты критически важной инфраструктуры страны. Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Reuters, tokfm и УНН.

Подробности

В Варшаве решили развернуть 10 000 солдат польской армии для защиты критически важной инфраструктуры страны, в частности такой как железная дорога. Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил об активации операции "Горизонт".

Это одна из крупнейших операций. Вместе с министром Кервинским мы подаем запрос премьер-министру, а затем запрос премьер-министра будет представлен президенту Республики Польша

- сообщил министр национальной обороны во время совместной пресс-конференции с министром внутренних дел и администрации Марцином Кервинским

Косиняк-Камыш заявил, что целью операции "Горизонт" является принятие мер безопасности, защита критической инфраструктуры, совместное патрулирование и сотрудничество между всеми государственными службами для противодействия актам саботажа и повышения уровня безопасности польских граждан.

Напомним

Два акта диверсии произошли на маршруте Варшава-Дорогуск между 15 и 17 ноября. Во время первого, в Мицах (Мазовецкое воеводство, Гарволинский повет), взрывное устройство повредило железнодорожный путь. В другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб (Люблинское воеводство, Пулавский повет), в воскресенье поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден внезапно затормозить из-за повреждения железнодорожного пути.

Представитель польских спецслужб сообщил о первых задержаниях по делу диверсий на железной дороге, которые осуществляют ABW и полиция. Расследование продолжается, задержаны несколько человек, их допрашивают относительно роли в террористическом покушении.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
