У Польщі заявили про перші затримання підозрюваних у причетності до диверсій на залізниці
Київ • УНН
Речник польських спецслужб повідомив про перші затримання у справі диверсій на залізниці, які здійснюють ABW та поліція. Розслідування триває, затримано кількох осіб, їх допитують щодо ролі у терористичному замаху.
Речник польського міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський, говорячи про акти диверсії на залізниці, повідомив у середу, що проводяться перші затримання, причетних затримує Агентство внутрішньої безпеки (ABW) та поліція, повідомляє PAP, пише УНН.
Деталі
Добжинський, як вказано, оголосив про отримання значної кількості доказів.
Він наголосив, що в середу польські служби мали набагато більше інформації та вийшли на слід тих, хто замовляв та здійснював акти диверсії на залізниці.
"Я можу підтвердити, що перші затримання вже проводяться. Причетних затримує Агентство внутрішньої безпеки (ABW) та поліція, і на цьому етапі я не можу надати подальших подробиць", - сказав Добжинський.
Він додав, що розслідування триває, а справа динамічна та розвивається.
Речник наголосив, що наразі не може назвати конкретну кількість, але у цій справі затримано кілька людей. "Цих осіб зараз допитують, і роль кожної особи в цьому терористичному замаху з'ясовується. Ці затримання тривають. Ми не виключаємо подальших затримань", – сказав Добжинський.
Він зазначив, що затримання відбуваються в Польщі.
Доповнення
Два акти диверсії сталися на маршруті Варшава-Дорогуськ між 15 та 17 листопада. Під час першого, у Міці (Мазовецьке воєводство, Гарволінський повіт), вибуховий пристрій пошкодив залізничну колію. В іншому місці, поблизу залізничної станції Голомб (Люблінське воєводство, Пулавський повіт), у неділю поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.
Україна та Польща створюють групу для протидії російським диверсіям - Зеленський19.11.25, 14:18 • 1632 перегляди